Tillerson cierra cruzada en Latino América contra Maduro

Bogotá, Colombia.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, cerró ayer una gira por América Latina con una fuerte coincidencia respecto a Venezuela, pero con advertencias contra un retroceso en la guerra contra las drogas.



Tillerson salió ayer de Colombia, cerrando su primer viaje oficial a la región, que también lo llevó por México, Argentina y Perú, con lo que describió como reuniones positivas y exitosas con los máximos líderes de esos países.



Encontró en esas escalas apoyo a la oposición de Washington al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de violar la constitución para permanecer en el poder en forma ilegítima. Todas las capitales que visitó prometieron no reconocer las elecciones “ilegítimas” impulsadas por Maduro.



En ese sentido, el colombiano Juan Manuel Santos dijo que “a la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial (de Maduro) se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria a elecciones presidenciales, unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía”.



Tillerson se reunió el martes con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que ayudó a conformar el Grupo de Lima con otras 12 naciones americanas y que busca una salida democrática a la crisis de Venezuela.



Ayer, antes de regresar a su país, Tillerson hizo una escala en Jamaica para hablar sobre cómo afectaría a la región del Caribe una detención del subsidiado flujo de crudo venezolano. “Tenemos una última parada, Kingston, y la razón por la que vamos para allá es porque eso tendría un efecto en los países caribeños, que dependen de Venezuela. Así que quiero escucharlos a ellos también”, dijo el secretario de Estado en el avión rumbo a la capital jamaiquina.