La ONU reitera apoyo al trabajo de Velásquez frente a la Cicig

Naciones Unidas.



La ONU reiteró hoy su apoyo al trabajo del colombiano Iván Velásquez al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a pesar de las quejas del Gobierno del país.



"Seguimos apoyando el trabajo de la Cicig, así como el trabajo que está haciendo el comisionado Velásquez", dijo el portavoz de la organización Farhan Haq, preguntado al respecto.



Farhan Haq no quiso confirmar ni desmentir las informaciones según las cuales la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, pidió la semana pasada la destitución de Velásquez durante una reunión con el jefe de Naciones Unidas, António Guterres.



"No tenemos comentarios sobre la reunión que tuvo lugar. Hubo un intercambio entre el secretario general y la ministra de Exteriores y, como con muchas conversaciones que tenemos sobre estos asuntos, no vamos a dar cuenta de los detalles", dijo el portavoz.



Inmediatamente después de la reunión, el pasado 1 de febrero, la ONU había rechazado informar sobre la discusión. Jovel también evitó entonces atender a los periodistas en la sede de la organización internacional.



Según una memoria confidencial redactada tras el encuentro y publicada ayer por el medio local El Periódico, Jovel habría planteado el reemplazo de Velásquez, algo que habría sido rechazado por Guterres.



"No puedo en este momento sacar a este señor", respondió el diplomático portugués, según el texto.



El documento recoge varias quejas de Guatemala sobre el actuar de la Cicig bajo el mando del abogado colombiano, al que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, intentó sin éxito expulsar del país el pasado mes de agosto.



Morales tiene previsto visitar Nueva York esta semana, pero por ahora el Gobierno no ha dicho si va a acudir a Naciones Unidas.



Haq aseguró hoy que, por ahora, no está previsto ningún encuentro entre el presidente de Guatemala y funcionarios de la organización.



Por otra parte, el portavoz quiso aclarar que una supuesta frase de Guterres que circula en las redes sociales junto a una foto del secretario general es falsa y no fue pronunciada por él.



La fotografía atribuye al jefe de la ONU la siguiente cita: "La Cicig es un problema para la actual administración, no para el Estado de Guatemala ni para la sociedad guatemalteca. La actual administración no está protegiendo a la sociedad. Se está protegiendo a sí misma".



"Quiero dejar claro que la cita que acompaña a esa fotografía no es del secretario general", dijo Haq durante la conferencia de prensa diaria de Naciones Unidas.