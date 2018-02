Niña de 11 años da a luz un bebé de su propio hermano en España

Madrid, España.

Una niña de once años ha dado a luz en España a un bebé cuyo padre es su hermano de catorce años, según las investigaciones de la Policía española, que ha tomado declaración a los familiares y a las personas de su entorno.



La niña, de nacionalidad boliviana y de la que no se ha dado más datos por ser menor de edad, ingresó con fuertes dolores abdominales y dio a luz a un bebé el pasado viernes en la ciudad de Murcia (sureste).



Desde el hospital, siguiendo el protocolo de actuación, notificaron lo ocurrido al juez de guardia, que ordenó una investigación policial, que ya ha obtenido sus primeros frutos.



Fuentes policiales informaron que los primeros indicios apuntan a que la relación fue voluntaria y que el hermano tenía 13 años cuando se produjeron las relaciones sexuales y, por lo tanto, sería inimputable y no habría delito.

Más de un centenar de niñas son madres cada año en España antes de cumplir los quince, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que reflejan que estas cifras se multiplican por más de tres entre las que ya han cumplido esa edad.



En España la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas es de dieciséis años. EFE