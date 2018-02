Gigantesco asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra

Washington, Estados Unidos.

Un asteroide potencialmente peligroso, de entre 800 y 1.100 metros de diámetro, se acerca a la Tierra a más de 120.000 kilómetros por hora este domingo.

El asteroice 2002 AJ129 pasará a 4,2 millones de kilómetros de nuestro planeta, unas diez veces la distancia que nos separa de la Luna, por lo que los científicos descartaron cualquier riesgo de impacto.

El 2002 AJ129 fue descubierto en 2002 desde el Observatorio de Haleakala en Hawái (EEUU).



"Hemos estado vigilando este asteroide durante más de 14 años y conocemos su órbita con todo detalle", informó el pasado 20 de enero Paul Chodas, coordinador del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos, por su sigla en inglés) de la NASA.

"Nuestros cálculos indican que el asteroide 2002 AJ129 no tiene ninguna posibilidad –cero– de colisionar con la Tierra ni el 4 de febrero ni en ningún momento en los próximos cien años", agregó.

El asteroide 2002 AJ129 no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta febrero de 2087. No podrá verse a simple vista ni con telescopios domésticos porque su magnitud no puede ser detectado con estos aparatos.