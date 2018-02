Referendo en Ecuador decide el futuro de Rafael Correa

Quito, Ecuador.



Los ecuatorianos deciden este domingo el futuro político del expresidente Rafael Correa en el referendo convocado por su exaliado Lenín Moreno para alejarlo del poder.



Si el actual mandatario resulta vencedor, sobre todo en la pregunta que plantea la supresión de la reelección indefinida, Correa perderá la opción de recuperar el poder en las presidenciales de 2021.



Moreno -vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013- se convirtió tras llegar a la presidencia en mayo pasado en un feroz crítico de su antecesor, líder del "Socialismo del siglo XXI", al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto.



El actual mandatario convocó este referendo de siete preguntas, que es una clara invitación a entrar en la era del postcorreísmo.



Además de la pregunta para suprimir la reelección indefinida aprobada por Correa en 2015, Moreno propone reestructurar el órgano creado por el exgobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondría una "descorreización" total del Estado.



El referendo, al que están convocados 13 millones de los 16,7 millones de ecuatorianos, se cumplirá de 07H00 a 17H00 locales (12H00 a 22H00 GMT) del domingo.



"Hostigamiento"



Correa (2007-2017) acusa a Moreno de "traidor", de haberse vendido a la oposición y sostiene que con esta consulta "inconstitucional", convocada sin el dictamen de la Corte Constitucional, el mandatario pretende alcanzar el "presidencialismo absoluto".



El exjefe de Estado, que denuncia "persecución y hostigamiento" en su contra, también denuncia que Moreno quiere utilizar la consulta para inhabilitarle por la vía judicial con la pregunta de que los condenados por corrupción no puedan ejercer la política.



"Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina (Kirchner)", advirtió Correa a la AFP en una entrevista pasada.



Correa está llamado por la Fiscalía a declarar el lunes por presuntas irregularidades en la millonaria venta de petróleo a China y Tailandia durante su administración.



En un anticipado desmontaje del correísmo, Jorge Glas -aliado de Correa y reelegido vicepresidente en binomio con Moreno- fue a la cárcel, condenado por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht, que también han salpicado a otros exfuncionarios del anterior gobierno.

Legitimarse en el poder



Según las principales encuestas, el "Sí", promovido por Moreno también con el apoyo de los partidos opositores tradicionales, ganaría por una amplia mayoría, entre 72% y 84% de los votos.



"El margen (de victoria) es lo que hay que ver. Si Lenín Moreno obtiene un margen grande, él conseguiría el objetivo fundamental de la consulta que es legitimarse" en el cargo, dijo a la AFP el politólogo Simón Pachano.



Con Correa de aliado, Moreno, de 64 años, triunfó por estrecha diferencia en el balotaje de abril último, frente al banquero conservador Guillermo Lasso, por lo que una amplia victoria en el referéndum lo legitimaría.



"Todos los votos del 'No' serán de Rafael Correa. Supongamos que tenga un 40%, él puede reivindicar eso y decir somos la primera fuerza política del país", agregó Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.



El exmandatario, de 54 años y residente en Bélgica, regresó en enero para en solitario hacer campaña por el "No" y quedarse sin el partido que fundó luego de que la autoridad electoral reconociera a la dirigencia morenista en medio de una pugna de poder.



En caso de quedar arrinconado tras el referéndum, Correa no descarta promover una Asamblea Constituyente con plenos poderes para eventualmente destituir a Moreno y redactar una nueva Carta Magna.