Un bebé colombiano que fue enterrado vivo muere por asfixia

Bogotá, Colombia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia confirmó hoy que un bebé de cuatro meses que fue enterrado vivo el pasado domingo en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia (noroeste), murió por asfixia.



"La causa de la muerte corresponde a una asfixia mecánica por sofocación. Significa que se reemplaza el aire aspirado por tierra", dijo el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, a periodistas.



Un hombre de 21 años, identificado como Yony Alexánder Meneses, fue detenido por supuestamente haber enterrado vivo al bebé Ismael Espitia, de cuatro meses de edad.



"Los hechos investigados ocurrieron a las 3 de la tarde de este domingo 28 de enero, cuando el hoy procesado le pidió a su hermana de 17 años que fuera a la tienda a comprarle algo para comer. La menor accedió y le dejó al niño que tenía bajo su cuidado por petición de unos vecinos", detalló la Fiscalía en un comunicado.



Cuando la joven regresó no encontró al niño, por lo que avisó a la comunidad de su pérdida y se inició una búsqueda en el sector.



En la tarde del domingo, el cadáver del bebé fue encontrado en una cantera de arena.



"Declaró que enterró vivo al menor pero no dio más explicaciones a los investigadores", agregó la Fiscalía.



Esta mañana el Juzgado Promiscuo Municipal de Segovia impuso medida de aseguramiento al presunto asesino, quien no aceptó los cargos de homicidio culposo y secuestro impuestos por el ente acusador. EFE