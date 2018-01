Indocumentado acusa a expatrón de denunciarlo al ICE para no pagarle

California, Estados Unidos.

Un inmigrante salvadoreño que demandó a su ex patrón por robarle sus herramientas de trabajo y su salario de varios días fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ahora enfrenta un proceso de deportación.

Elvin Alexander Coreas fue arrestado el 24 de enero y trasladado a un centro de detención en Wisconsin.

La familia del indocumentado relató a la cadena Univision que Coreas había sido amenazado por su ex patrón tras denunciarlo en un juzgado de Chicago exigiendo el pago de 950 dólares que le debía por su trabajo.

Coreas afirmó que su detención ocurrió porque su ex jefe le dio su información a los agentes del ICE para evitar pagarle.



"Le decía que ya parara con todo esto, que si no le iba a mandar la policía o migración… y no creíamos nosotros nada de esto, hasta ese día que lo estuvieron esperando aquí afuera", relató Karla Sánchez, esposa del inmigrante.

Una portavoz de ICE confirmó el arresto de Coreas afirmando que fue detenido por dos delitos cometidos en Tulsa, Oklahoma y que por eso está en proceso de deportación. Sánchez niega que su esposo tenga historial delictivo.

Activistas locales han iniciado una campaña para pedir la liberación de Coreas y denunciar las amenazas de algunos patrones que abusan de sus empleados indocumentados.

La Comisión Laboral del Estado de California informó que recibió un centenar de quejas contra patronos que amenazaron a sus empleados con delatarlos ante el ICE durante 2017.