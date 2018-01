La “Migra” podría rastrear a indocumentados por la placa de sus carros

Nueva York, Estados Unidos

La Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) de Estados Unidos ha ganado acceso a una base de datos de miles de millones de matrículas de vehículos en todo el país, algo que preocupa a grupos de libertades civiles ya que puede permitir su seguimiento en tiempo real, informó hoy The Verge.



Aunque en el contrato para obtener el acceso a esos datos "disponibles comercialmente" que formalizó ICE a principios de mes no se menciona la fuente de los mismos, un representante dijo al portal especializado que proceden de la empresa Vigilant Solutions, una destacada red de reconocimiento de placas de vehículos.



El portavoz de ICE, Dani Bennet, explicó que la agencia ya utiliza información obtenida de los lectores de matrículas para sus investigaciones, pero aseguró que mediante este contrato no pretende "construir un banco de datos" ni recolectar o dar datos a "ninguna base pública o privada".



Vigilant ostenta unos 2.000 millones de fotografías de matrículas gracias a su colaboración con grupos privados y agencias, entre ellas la Policía, que aporta datos de sus vehículos equipados con cámaras. Al mes, la firma genera hasta 100 millones de avistamientos que incluyen fecha, hora y localización por GPS.



De acuerdo a The Verge, los agentes de inmigración pueden utilizar la base de datos para hacer una búsqueda y saber dónde ha sido vista una placa en los últimos 5 años, con detalles sobre los movimientos del vehículo, lo que puede permitir localizar la residencia de un sujeto.



Asimismo, ICE puede recibir alertas por correo en el instante en que se halle un nuevo dato sobre una matrícula particular, un sistema conocido como "lista caliente", que puede reunir hasta 2.500 placas sujetas a escrutinio, según un informe de las autoridades citado por ese medio.



Tras el endurecimiento de la política migratoria bajo la Administración Trump para deportar a los inmigrantes que residen ilegalmente en el país o han cometido crímenes, y las alegaciones de que estas se han extendido más allá de los delincuentes, grupos civiles mostraron su preocupación por la noticia.



La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) señaló que hay personas indocumentadas que circulan por la sociedad de forma habitual y se preguntó si, a cambio de encontrarlas, se va a permitir al Gobierno "crear una infraestructura que nos seguirá a todos".