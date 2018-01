Gobierno de Maduro declara “persona no grata” al embajador de España

Caracas, Venezuela.



Venezuela declaró ayer persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las “continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia” del Gobierno español en los asuntos del país caribeño, según un comunicado de la cancillería venezolana.



Aunque en casos como éste la persona declarada no grata debe abandonar el país, el comunicado emitido por Caracas no ordena expresamente la expulsión del embajador español ni fija plazos en este sentido, por lo que Silva Fernández sigue en Venezuela a la espera de indicaciones.



Fuentes de la embajada española en Venezuela indicaron que Silva Fernández no ha recibido una notificación formal sobre la resolución de Caracas, y que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación, luego de que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, publicara la declaración en Twitter.



“El embajador está en Venezuela y está a la espera de que le den indicaciones al respecto, desde el punto de vista formal”, dijo una fuente diplomática.



El gobierno venezolano tomó esta decisión un día después de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, calificara como “muy merecidas” las sanciones aprobadas esta semana por la Unión Europea (UE) contra siete altos funcionarios venezolanos.



Rajoy consideró “sensato y razonable” que España lidere la acción política de la UE ante la situación en Venezuela, porque, dijo, “es su obligación y alguien tiene que ayudar” a los venezolanos ante “las brutales decisiones y la forma de entender la democracia del señor Maduro”.



En ese sentido, Caracas expresó “su categórico rechazo”, criticó estas “medidas restrictivas” y dijo que son contrarias “a los más elementales principios del derecho internacional”. Asimismo, acusó a Rajoy de haberse comprometido ante Estados Unidos a liderar los “ataques a la soberanía e independencia del pueblo venezolano con sus socios europeos a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos para provecho particular de una parte de la cúpula que gobierna España”.



El comunicado de la Cancillería venezolana señala también a España como “uno de los países más desiguales de Europa” y celebra que los venezolanos “afortunadamente no tienen que sufrir las secuelas” de las políticas de Estado aplicadas por Rajoy.



“El Gobierno bolivariano recuerda al Gobierno español que el carácter soberano e independiente de nuestra República Bolivariana fue conquistado a través de un complejo proceso de liberación que culminó con la expulsión definitiva de las fuerzas invasoras imperiales hace casi doscientos años”, agrega la nota oficial.