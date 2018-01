De Clinton a Trump: Los escándalos sexuales en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.

"No tuve relaciones con esta mujer". Esa mentira casi le cuesta la presidencia de Estados Unidos a Bill Clinton. Dos décadas después, el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, es acusado de comprar el silencio de una estrella del cine para adultos. Y no pasa nada.



La falsa afirmación sobre la verdadera naturaleza de la relación de Clinton con Monica Lewinsky terminó en un juicio político contra el 42º presidente estadounidense.





Pero en el caso de Trump, la noticia, que en un país como Estados Unidos podría hundir cualquier carrera política, apenas ha generado titulares.



Trump no es un político normal y en su tumultuoso gobierno, "ni siquiera es la historia más grande de la semana", escribió el periodista Aaron Blake en The Washington Post.



Especialistas, analistas, historiadores y otros observadores de la política intentan explicar por qué una revelación así pasa tan desapercibida.



"Trump es una anomalía", dijo a AFP Tobe Berkovitz, profesor de la Universidad de Boston. "Mire a otros políticos, celebridades y periodistas atrapados por comportamientos menos impactantes o serios que Trump".



Stormy Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, habría recibido 130.000 dólares de Trump a cambio de su silencio, según dijo el Wall Street Journal hace 15 días.



La Casa Blanca lo negó, pero la revista People In Touch publicó por primera vez la semana pasada una entrevista de 2011 en la que Clifford describe su relación con el entonces magnate inmobiliario.



"Desinteresados"

El adulterio en la era Clinton involucraba a un presidente en funciones y a una pasante de la Casa Blanca, y todo ocurría muy cerca de la Oficina Oval.



Trump era solo un ciudadano en 2006 y la entrevista a Clifford no deja dudas de que la relación fue consensuada. Pero estaba casado y su esposa Melania hacía apenas cuatro meses que había dado a luz a su hijo menor, Barron.



En la sociedad estadounidense, puritana en muchos aspectos, la infidelidad no es bien vista. Pero Trump ya ha demostrado que los cánones usuales no se aplican para él.



En medio de la campaña presidencial de 2016, podría haber muerto políticamente después de la publicación de un video donde denigró a las mujeres. También fue acusado por varias modelos y empresarias de haberlas acosado o agredido sexualmente.



Y sin embargo fue elegido como 45º presidente de Estados Unidos.



"No ha habido un interés significativo en los medios de comunicación de Estados Unidos y es como si los votantes estuvieran desinteresados", señaló G. Terry Madonna, politólogo de la universidad Franklin and Marshall College.



¿Por qué estas afirmaciones tienen tan poco impacto? "No lo puedo entender", admitió el académico, aunque dijo que puede explicarse porque ahora en Estados Unidos salta "una gran crisis casi todos los días". O quizás por "el hecho de que (la relación con Clifford) sucedió en 2006" y según todos los reportes fue de mutuo acuerdo.

Madonna afirmó que Trump tiene poco que temer. "No creo que esto tenga mucha fuerza como para descarrilar su presidencia en este momento", opinó.

Mientras tanto, Stormy Daniels aprovecha su notoriedad.



Hace unos días estuvo en un club de striptease en Greenville, Carolina del Sur, como parte de su gira "Make America Horny Again" (Que Estados Unidos vuelva a estar cachondo), que también la llevará a varios otros estados en los próximos meses.