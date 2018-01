Suspenden la audiencia a diputado guatemalteco acusado de asesinato de periodistas

Guatemala.



Las autoridades suspendieron hoy la audiencia al diputado oficialista guatemalteco Julio Juárez, acusado de ordenar el asesinato de dos periodistas en 2015 por motivos de seguridad.



Una fuente del Ministerio Público (MP-Fiscalía) indicó a Efe que la suspensión se debió a que Juárez, acusado de ser el autor intelectual de ese crimen, no fue trasladado a Torre de Tribunales por el Sistema Penitenciario por motivos de seguridad, como ha sucedido toda la semana con los reclusos.



No se definió la nueva fecha en la que se celebrará esta audiencia, en la que el juez Miguel Ángel Gálvez deberá decidir si Juárez es procesado por este crimen, en el que la Fiscalía le imputó los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.



Juárez, del partido gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), está acusado de ordenar el asesinato de dos periodistas en 2015 cuando era alcalde de Mazatenango, Suchitepéquez, y recientemente fue sancionado por Estados Unidos a través de la Ley Magintsky.



La orden de aprehensión contra el parlamentario, de 37 años y con una prohibición de salir de Guatemala desde que perdió la inmunidad en noviembre pasado, se ejecutó el sábado 13 de enero, momento desde el que está retenido en la cárcel que funciona en el cuartel militar Mariscal Zavala.



Según la investigación, Juárez, quien anunció que no renunciará a su cargo pues confía en recuperar su libertad cuando explique su versión, ordenó matar a Danilo Efraín Zapón López, periodista del diario local Prensa Libre, por miedo a las investigaciones que este tenía en su contra y de las que ya había publicado un anticipo.



En ese ataque a tiros, que ocurrió a plena luz del día en Mazatenango, también murió Federico Benjamín Salazar Jerónimo, periodista que trabajaba para una empresa de televisión por cable, y resultó herido otro comunicador, Marvin Israel Túnchez Ayala.



Juárez, quien resultó electo en las elecciones generales de 2015 por el partido opositor Líder, se cambió primero al partido Progresista y posteriormente al partido oficialista, al que pertenece desde 2016.



Por el crimen de los dos periodistas están imputadas otras cinco personas, de las que tres están esperando un juicio.