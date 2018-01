Trump recibe el rechazo por su visita foro económico de Davos

Davos, Suiza.



Dentro y fuera del Foro de Davos, el presidente Donald Trump es el protagonista. Decenas de personas salieron a las calles de la localidad suiza para mostrar su rechazo al mandatario estadounidense y a sus políticas. La policía intervino para impedir que los manifestantes se aproximaran a los vehículos de las personalidades que acuden al encuentro.



“En realidad esto no es una protesta porque aquí en Davos no somos capaces de hacer una protesta, dicen las autoridades que por la nieve, así que lo único que estamos haciendo es marchar, cantar con pequeñas pancartas y dar un pequeño paseo nocturno, ironizaba uno de los participantes en la concentración.



Las manifestaciones se han repetido en otras partes del país como Zurich. Allí, unas 2,000 personas, según la policía y con el permiso de las autoridades, han mostrado su oposición a Trump y también a las energías contaminantes.



Citas de Trump



El presidente Trump se reunirá el fin de semana con dos primeros ministros, la británica Theresa May y el israelí Benjamin Netanyahu, así como con el presidente ruandés Paul Kagame, dijo ayer un funcionario.



Trump, que pronunciará el viernes un discurso en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, también sostendrá un encuentro con el presidente suizo, Alain Berset, dijo en rueda de prensa su asesor de seguridad nacional, el general H.R. McMaster.



La reunión con May será mañana y se centrará en “el conflicto en Siria, la actitud desestabilizadora de Irán” y la “desnuclearización de la península de Corea”, detalló.



Con Netanyahu, Trump “reiterará el fuerte compromiso (estadounidense) con Israel y los esfuerzos para reducir la influencia de Irán en Medio Oriente” y discutirá “formas de lograr una paz duradera”, agregó. McMaster finalmente se refirió a la cita Trump-Kagame el viernes: los dos líderes hablarán sobre “la relación Estados Unidos-África” y “seguridad comercial”, dijo.



La élite mundial se reúne hasta el viernes en el foro de Davos, donde multimillonarios, empresarios, banqueros, ONG, jefes de Estado e incluso estrellas de Hollywood se codean en la elegante estación de esquí en el este de Suiza.



El invitado más esperado de esta edición 2018 es Trump, muy crítico con el liberalismo y la globalización que defienden los participantes del foro.



El mandatario republicano dijo ayer que pretende ser “el mejor vendedor” de su país y que invitará a los 3,000 participantes del encuentro a invertir en EUA, informó la Casa Blanca. El último presidente de Estados Unidos en participar en la cita de Davos fue el demócrata Bill Clinton en 2000.