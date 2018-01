Exportaciones panameñas deberían ser un 40 % más altas de lo que son ahora

Panamá.



Las exportaciones panameñas llevan años tratando de remontar el vuelo pero apenas consiguen llegar a los 700 millones de dólares al año, una cifra "insuficiente" para un país con las características socioeconómicas de Panamá, dijo hoy a Efe el presidente de los exportadores locales, Rosmer Jurado.



"Panamá exporta ahora un 40 % menos de lo que exportaba en 2008, que fue nuestro año récord en exportación de bienes, ya que rompimos la bandera de los 1.000 millones de dólares. Deberíamos, al menos, recuperar esa cifra", reconoció el empresario, que mañana tomará posesión como nuevo presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex).



Jurado explicó que el desplome de las exportaciones panameñas se debe a una "combinación de múltiples factores", entre los que destaca la ausencia de una política de Estado para el sector primario, ya que el 70 % de las ventas al exterior son productos agroalimentarios, como bananos, pescado, azúcar, piña, café o ron.



"Hemos enfocado los recursos en fortalecer la capital, la industria bancaria, la logística, el canal y el hub aéreo, pero nos hemos olvidado del campo y del sector manufacturero", denunció Jurado, quien es también gerente de Proluxsa, una de las principales fábricas de vinagre de la región.



También ha influido, según el empresario, el hecho de que Panamá haya firmado en los últimos años varios Tratados de Libre Comercio (TLC) con economías con las que tiene grandes asimetrías, como Chile, Estados Unidos o México.



"Muchos empresarios están abandonando el sector primario porque al final sale más barato importar que seguir produciendo. Todo empezó cuando Panamá entró a formar parte en 1997 de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No se preparó lo suficiente para enfrentarse a la globalización", lamentó.



Otra "gran distorsión" que tiene Panamá es que los procedimientos para importar son mucho "más sencillos" que los trámites para exportar, lo que desincentiva a los productores, añadió.



En 2016, las exportaciones panameñas descendieron hasta los 635 millones de dólares, mientras que en 2015 y 2014 fueron de 695 millones y 817 millones, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).



Las cifras completas de 2017 aún no se han publicado, pero sí se sabe que entre enero y octubre del año pasado las exportaciones experimentaron un leve ascenso del 4,3 % comparado con el mismo periodo de 2016.



"En 2019 vamos a sufrir una distorsión en las estadísticas porque la empresa Minera Panamá va a empezar a exportar 2.000 millones de dólares al año de cobre de la mina de Donoso. Las cifras obviamente van a aumentar, pero no van a reflejar la situación real de los productores locales", alertó.



Los principales destinatarios de los productos panameños en 2016 fueron Estados Unidos, que aglutina el 18,4 % de las exportaciones locales; seguido de Holanda (16,7 %), desde donde se suministra al resto de Europa; China (7,2 %) y Taiwán (5,6 %), de acuerdo con el Inec.



Jurado admitió que las nuevas relaciones diplomáticas con China pueden generar "muy buenas" oportunidades de negocio para los exportadores panameños siempre y cuando estos se centren en nichos "muy concretos y específicos", ya que en el país asiático "no se puede pensar en cantidad sino en diferenciación".



El empresario recomendó además no olvidar al resto de países de Centroamérica, porque la logística es más sencilla y se puede llegar incluso por carretera, y no desestimar el potencial del mercado caribeño.



"El Caribe es también un mercado muy interesante porque no tiene casi producción alimentaria. Todavía no hemos logrado negociar con la Comunidad del Caribe (CARICOM), es una tarea pendiente", concluyó. EFE