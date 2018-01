El Papa se disculpa por “herir” a víctimas de abusos en Chile

El Vaticano

Tras el escándalo provocado en Chile por el apoyo del papa Francisco a un controvertido obispo, este tuvo que salir a pedir disculpas debido a que sus palabras “hirieron” a las víctimas de abusos sexuales.

Durante su estancia en Iquique, un periodista abordó al Papa con el tema de los abusos, que ya había tratado en dos discursos. Visiblemente molesto, Francisco le respondió: “El día que presenten una prueba contra el obispo Juan Barros hablaré. No hay ninguna. Todo es calumnia. ¿Queda claro?”.

La respuesta provocó una lluvia de críticas por parte de las víctimas y del cardenal Sean O’Malley, designado por Francisco para liderar la comisión contra la pederastia. La polémica llevó al papa a pedir perdón por haberse expresado de ese modo y corrigió la palabra “prueba” por “evidencia”. “La palabra prueba me traicionó. Sé que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba, no la tiene. Pido perdón, la palabra ha herido a tantos abusados. […] Sé lo que sufren y escuchar que el papa te dice que le lleves una prueba, es una bofetada. Entiendo el incendio que se ha creado. Pero Barros se quedará ahí si yo no tengo evidencias, ¿está claro?”, reiteró.

El pontífice también abordó el tema de la corrupción, destacando que “en Latinoamérica hay muchos focos de esta enfermedad”.