La Dirección de Notarios prohíbe realizar matrimonios homosexuales en Costa Rica

San José, Costa Rica



La Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica informó hoy que los notarios públicos tienen, por el momento, prohibido realizar matrimonios entre homosexuales, mientras tanto no se produzca una reforma legislativa.



El Consejo Superior Notarial tomó esta decisión en una sesión extraordinaria celebrada el jueves luego de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) favorable al matrimonio gay.



Este acuerdo se da luego de que una pareja homosexual anunciara que se casará el sábado en Costa Rica, aunque todavía no puede inscribirse ante el Registro Civil.



El acuerdo 2018-002-024, al que tuvo acceso Efe, indica que "hasta tanto no se produzca una reforma legislativa, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos, en el ejercicio de su función, deben apegarse a las mismas".



El artículo 14 inciso 6 del Código expresa que "es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo".



"La promulgación y vigencia de las leyes en Costa Rica es competencia exclusiva del Poder Legislativo, y además están sujetas al control constitucional de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dado que nuestro sistema de control de constitucionalidad es de carácter concentrado, y recae exclusivamente en ese órgano", expresa el acta.



El Consejo Superior Notarial también cita parte de la opinión consultiva de la CorteIDH en la que expone que el Tribunal internacional "no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo".

La boda de Arias y Castillo será la primera que se haga en forma pública. Hay otras cuatro parejas que lo han hecho en el ámbito privado y que están a la espera de las decisiones pertinentes para acudir al Registro Civil a inscribir su matrimonio.