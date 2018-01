Evangelista Luis Palau anuncia que tiene cáncer etapa 4

Buenos Aires, Argentina

El reconocido evangelista internacional Luis Palau reveló ayer que ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4.

A los 83 años de edad, con más de 50 años en el ministerio evangelistico, Luis Palau en un video publicado en sus redes sociales ha dicho que a pesar de la noticia, él se encuentra en paz.

El predicador compartió la noticia en compañía de su esposa Patricia, sus hijos Kevin y Andrew.

"Un informe temprano que recibimos justo antes de Navidad fue que había algún tipo de cáncer en uno de los pulmones de papá. Hicimos lo normal que esperarías", dijo Kevin en el video de Facebook. "Para nuestra sorpresa, hace unos días, tuvimos la noticia de que se trata de cáncer de pulmón en etapa 4. Y eso es sorprendente, especialmente para alguien que siempre ha sido tan saludable como papá".

Palau dijo que lo primero que hizo cuando oyó la noticia fue llorar.

"Creo que 'Oh, wow. Podría haberme ido en unos meses'", dijo. "Lloras mucho. Lloras cuando piensas en tus hijos, en tu ministerio, en tus amigos, en tu esposa".

Aunque la noticia es grave, Palau dijo que tiene paz que supera todo entendimiento

"La paz con el Señor es profunda. Un versículo que me golpeó duramente es Isaías 41:10: 'No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes. Yo soy tu Dios", dijo. "Sé que el Señor está conmigo por la morada del Espíritu Santo".

En lugar de temer a la muerte, Palau dice que está acariciando cada día y espera ansioso el día en que finalmente pueda ver a Dios cara a cara.

"Estoy listo, sé que suena loco decir: 'No puedo esperar para ir al cielo'", compartió. "Ahora, es una realidad para mí".

Palau siempre cuenta que, cuando falleció su padre fue impactado por cómo en el lecho de muerte alababa a Dios, así dice que quiere partir a la presencia de Dios.

“Muchos de ustedes me han oido hablar acerca de mi padre que murió cantando y citando la Palabra de Dios, y se fue a estar con Cristo. Yo quiero, también, irme de esa manera. Que mi familia, y los jóvenes, los nietos vean un hermano que confía en el Señor”, sostuvo en el video que dura tres minutos y medio.

El primer video publicado en inglés, donde Palau habla del futuro del Ministerio y las organizaciones de ayuda.

Pase lo que pase, la Asociación de Palau está en buenas manos.

"Gracias a Dios que hace 10 años con los líderes de nuestro equipo y la junta directiva elegimos a Kevin para ser presidente y CEO", dijo Palau, y agregó que su hijo Andrew continuará como un evangelista en el ministerio. "Todo está listo."

A pesar del diagnóstico, Luis Palau, de 83 años, espera predicar en varios festivales que ha planeado este año.

"Si el Señor me da energía, fuerza y ​​el tratamiento funciona mientras oramos, o el Señor hace un milagro, vamos", dijo.

La familia pide que las personas sigan orando por su salud.

"Muchas personas están orando para que el Señor haga un milagro. Sería literalmente un milagro", dijo Palau. "Gracias por sus oraciones, gracias por amarnos, gracias por su apoyo".