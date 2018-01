Israel reconoce al Gobierno de Guatemala el traslado de su embajada a Jerusalén

Ciudad de Guatemala.



La fundación "Friends of Zion Heritage Center" de Israel reconoció hoy al Gobierno de Guatemala que encabeza el presidente Jimmy Morales, la "valentía" de trasladar su embajada a Jerusalén.



"Fue una decisión valiente la de Guatemala. Puedo decirles que en Jerusalén ustedes trajeron gran gozo, paz y esperanza al pueblo", dijo el presidente del "Friends of Zion Heritage Center", Michael Evans, durante un acto celebrado en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, después de una reunión privada que mantuvo con Morales, en la que le entregó un reconocimiento.



Comentó que Guatemala ha sido por segunda vez en 70 años, el segundo país en tomar decisiones "valientes" después de Estados Unidos.



En 1947 reconoció a Israel como Estado, y a finales del año pasado también siguió los pasos del Gobierno estadounidense y anunció el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, apuntó.



Evans manifestó en su discurso que 72 líderes mundiales contactaron al presidente de EE.UU., Donald Trump, para tratar de convencerlo que diera marcha atrás a su decisión, pero "no se retracto sin importar las amenazas", sostuvo.



Recordó que recientemente también le entregó a Trump el reconocimiento "Friends of Zion Heritage Center", fundada hace dos años en Jerusalén.



"El presidente de ustedes hizo algo tan valeroso", enfatizó sobre la decisión de Guatemala de trasladar la misión diplomática a Jerusalén.



Por su parte, el embajador de Israel, Mattanya Cohen, también manifestó en el acto encabezado por el vicepresidente Jafeth Cabrera y la canciller Sandra Jovel, que el gobierno de Morales tomó "una decisión valiente e histórica".



"Nosotros los israelíes, los judíos, nunca olvidamos a nuestros amigos", expresó el diplomático, y destacó la amistad que existe entre los dos pueblos desde hace 70 años.



"Tenemos excelentes relaciones de cooperación y amistad y mi compromiso es estrechar aun mas estas relaciones", sostuvo el embajador.



Al agradecer el reconocimiento, el vicepresidente dijo que "nos congratulamos que en este momento Guatemala ha dado un paso más en apoyo al país amigo que es Israel".



"El mundo está viviendo momentos difíciles por dos circunstancias que tenemos que tratar de parar: El cambio climático que está matando a mucha gente y especies y las guerras", manifestó Cabrera.



El vicepresidente dijo que es por ello que Guatemala apoya el proceso de paz en Israel porque es necesario crear sociedades más justas y lo cual será posible a través del entendimiento entre los humanos.



Sostuvo que en Guatemala "estamos trabajando para que nuestro país florezca en el contexto de las naciones".



Friends of Zion Heritage Center es una fundación que hace dos años abrió un museo en el corazón de Jerusalén y que hasta el momento tiene unos 33 millones de seguidores en Facebook, y una de sus misiones es hacer saber al pueblo judío que existen personas en el mundo que les aman y creen en ellos, explicó su director, Michael Evanz, hijo del presidente de la organización.