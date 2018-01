Peña responde a Trump por insistencia con la factura del muro

Ciudad de México.

El gobierno de Enrique Peña Nieto reiteró este jueves que no pagará el polémico muro fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump y advirtió que la violencia en México también es resultado del alto consumo de drogas en Estados Unidos.



México "no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera", señaló la cancillería mexicana en respuesta a la nueva embestida de Trump en torno a este espinoso tema a través de Twitter.



El presidente estadounidense arremetió para desmentir declaraciones de su jefe de gabinete, John Kelly, que ponían en duda la viabilidad del muro, una de las banderas de la campaña del republicano.



El comunicado gubernamental subraya que el rechazo a pagar el muro "es un principio de soberanía y dignidad nacional" y no materia de negociación en la relación bilateral, sobre todo en lo que se refiere a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del que Trump amagó una vez con salirse.



"México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación", añadió.

Lea más: Trump contradice a Kelly y reitera que el muro será pagado por México



La cancillería reconoce que México tiene "un problema significativo de violencia", pero tacha de "abiertamente falso" el argumento de Trump de que es "el país más peligroso del mundo".



Insiste además en que la violencia es un problema compartido. "Sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países)".