¡Fuera!: Trump expulsa a periodista de CNN de la Oficina Oval

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump protagonizó nuevamente un enfrentamiento con los periodistas que cubren la Casa Blanca cuando expulsó de una conferencia de prensa en el Salón Oval al periodista de CNN, Jim Acosta.



El corresponsal de CNN, cadena calificada por el magnate como 'noticias falsas', preguntó a Trump sobre sus declaraciones de aceptar a inmigrantes noruegos, tras usar términos despectivos contra países como El Salvador y Haiti.

"Sr. Presidente, ¿dijo usted que quiere más personas que vengan de Noruega?", preguntó Acosta.





"Queremos que vengan de todas partes", respondió el mandatario, tras una reunión con el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev.



Cuando Acosta intenta preguntarle si usó la expresión "países de m..." para referirse a naciones africanas, El Salvador y Haití, Trump lo señaló con el dedo índice y lo expulsó de la sala.

Un video del momento muestra al mandatario decirle "fuera". Acto seguido, una asistente le agradece a Jim y le dice que "es tiempo de salir".

"Lo que pasó me recuerda algo que podría ver en otro país. Ciertamente no en la Casa Blanca, ciertamente no en EEUU", escribió Acosta en su cuenta de Twitter.

Lea más: Trump advierte que inmigrantes amenazan la seguridad de EEUU

Trump ya había generado una gran controversia al expulsar al periodista de Univision, Jorge Ramos, de una conferencia de prensa, cuando era un precandidato presidencial.

Aumentando la polémica, la Casa Blanca confirmó hoy que anunciará en las próximas horas los "premios" que Trump prometió conceder este mes a los medios de comunicación que, según él, más han destacado por sus "noticias falsas", un polémico concurso que podría violar normas de ética.