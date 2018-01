Instan a hondureños en EEUU a renovar el TPS

Florida, Estados Unidos.

Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los inmigrantes de origen salvadoreño y nicaraguense, la incertidumbre invade también a los hondureños en Estados Unidos.

Es por ello que organizaciones proinmigrantes han iniciado una campaña para promover la reinscripción a este programa migratorio que protege a los beneficiarios de la deportación y otorga un permiso de trabajo temporal.

Pese a que el Gobierno de Donald Trump concedió en noviembre pasado una extensión de seis meses para los hondureños, los inmigrantes de este país se encuentran temerosos por el futuro del programa y muchos han postergado la reinscripción que vence el próximo 13 de febrero.

"Hacemos un llamado a los hondureños para que no dejen de aplicar al TPS, quienes no lo hagan hasta la fecha limite van a quedar fuera del programa y eso es muy peligroso por las opciones que pueden venir en el futuro ya que no van a calificar", advirtió Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Florida.

"Esta extensión automática es hasta el 5 de julio de 2018, pero como organizaciones estamos trabajando fuerte en Washington para lograr una nueva renovación, es por ello que es muy importante que apliquen", agregó Portillo.

En el consulado de Los Ángeles, California, se han inscrito al TPS unas 300 personas hasta el momento, pero el número de solicitantes irá en aumento conforme se acerque la fecha límite, según informó el cónsul de Honduras en esta ciudad, Pablo Ordóñez.

Ante la ofensiva migratoria del presidente Trump, los hondureños también han comenzado el proceso para solicitar su residencia.

"Cada vez hay más tepesianos que cumplen con los requisitos para solicitar la residencia, aquellos que tienen un hijo ciudadano mayor de 21 años o que están casados con un estadounidense, iniciando el proceso de aplicación de su Green Card", destacó Ordoñez.

El cónsul recordó que los tepesianos en California no tienen que salir del país para solicitar el perdón migratorio gracias a un fallo de la corte del Noveno Circuito que beneficia a ocho Estados.

Pasos para reinscripción al TPS

Los solicitantes deben descargar el formulario I-821 en la página del registro federal de los Estados Unidos. Puede descargarlos en este enlace: https://www.uscis.gov/es/formularios/i-821



Quienes soliciten el permiso de trabajo (opcional) necesitan adjuntar el Formulario I-765, cuyo costo es de 410 dólares, en este enlace: https://www.uscis.gov/es/formularios/i-765



Los formularios también están disponibles en los consulados de Honduras en los Estados Unidos.