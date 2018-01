Muere el expolicía Óscar Pérez en enfrentamiento con la guardia de Venezuela

Caracas, Venezuela

El ex policía murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela la mañana del lunes, según confirmó a CNN una fuente de alto rango del gobierno venezolano.

hasta el momento no se conocía la suerte del ex policía. Se sabía que el operativo estaba terminado y que había "abatidos y capturados" pero la información oficial no detallaba en qué grupo se encontraba Pérez.

El policía publicó una serie de vídeos en Instagram en los que señalaba que las autoridades lo tenían cercado a él y al grupo que lo acompañaba.

En varios de los audiovisuales Pérez aseguró que se quería entregar a las autoridades, pero afirmaba que no dejaban de disparar pese a su disposición.

En su último vídeo, se observa al policía con manchas en la cara, que parecen sangre, y gritando: "Nos vamos a entregar no sigan disparando". Pérez aseguró en ese último audiovisual que tenían heridos.

En otros vídeos indicó que las fuerzas de seguridad les dijeron que los querían asesinar y que no querían que se entregaran. También se dirigió a sus hijos para señalarles que lo había hecho era por ellos y por "todos los niños" de Venezuela.

¿Quién era Óscar Pérez?

Pérez es el exinspector de la policía científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando robó un helicóptero y atacó las sedes de varias instituciones públicas en Caracas a mediados de 2017.

La mañana del lunes efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela ubicaron a Oscar Pérez en la zona de El Junquito en el municipio Libertador, al noroeste de Caracas.

Desde tempranas horas de la mañana del lunes Pérez publicó varios videos en su red social en los que mostraba estar resguardado en un cuarto junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denunció que miembros de la policía dispararon en su contra.

Sin embargo, el constituyente Diosdado Cabello informó en su cuenta de Twitter que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.