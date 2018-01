La Casa Blanca niega cita atribuida a Trump

Washington, Estados Unidos.



La Casa Blanca negó y corrigió el pasado sábado una cita atribuida al presidente Donald Trump que sugería que tenía buenos contactos con el líder norcoreano Kim Jong-Un.



"Probablemente tengo una muy buena relación con Kim Jong-Un", fue la cita de Trump publicada en The Wall Street Journal tras una entrevista en la que el mandatario se negó a confirmar si había hablado con el norcoreano.



"Tengo relaciones con personas. Creo que ustedes están sorprendidos", dijo.



Pero la portavoz presidencial Sarah Sanders aseguró, a través de un meme de Twitter, que Trump fue citado incorrectamente.



"El presidente Trump dijo: 'Probablemente tendría una muy buena relación con Kim Jong-Un de Corea del Norte. ¡Tendría, tendría, tendría!", dice el mensaje en la red social, con el condicional resaltado en rojo, bajo un cartel rojo que se encabeza con "NOTICIAS FALSAS".



Simulando burlonamente la portada del periódico, se lee "THE WALL STREET JOURNAL - ¡NOTICIAS FALSAS ESTÁ DE NUEVO! - CITANDO FALSAMENTE AL PRESIDENTE TRUMP".



Washington y Pyongyang están enfrentados por los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, que podrían ser utilizados para apuntar a Estados Unidos y sus aliados.



Trump ha insultado repetidamente al líder norcoreano, describiéndolo como un loco y un "hombre de cohetes".



Al preguntársele si había hablado con Kim, Trump respondió: "No quiero comentar sobre eso. No estoy diciendo que lo he hecho o no. Simplemente no quiero hacer ningún comentario".



Trump sugirió que su posición variable sobre individuos era parte de una estrategia más amplia.



Pero no está claro cómo encajan sus comentarios con su autodenominada política de "máxima presión" sobre Pyongyang.



La próxima semana, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de una reunión en Vancouver sobre el enfrentamiento nuclear con Corea del Norte, que reunirá a potencias amigas de todo el mundo.