Irán responde a ultimátum de Trump sobre acuerdo nuclear

Teherán, Irán

Las autoridades iraníes aseguraron hoy, ante las exigencias de Estados Unidos, que no van a aceptar más limitaciones de las que estipula el acuerdo nuclear de 2015 y amenazaron con dar "una respuesta decisiva" a las nuevas sanciones.



Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera un ultimátum a sus socios europeos para corregir los "defectos" del pacto, el Ministerio de Exteriores iraní rechazó cualquier cambio del mismo "ni en el presente ni en el futuro".



"El Gobierno de EEUU está obligado a cumplir con sus compromisos al igual de los demás miembros del JCPOA (siglas en inglés con las que se conoce formalmente al pacto nuclear), y en caso de que quiera eludir sus obligaciones debe aceptar sus consecuencias", señaló Exteriores en su comunicado.



El JCPOA, firmado entre Irán y el Grupo 5+1, formado por EEUU, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



La República Islámica, según el texto, no adoptará "ninguna medida más allá de los compromisos que ha contraído con el JCPOA", ni permitirá que se establezca ninguna conexión entre este acuerdo y otros temas.



Trump decidió ayer mantener activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán por su programa nuclear, algo sobre lo que debe pronunciarse cada 120 días por imperativo legal, pero exigió elaborar un "acuerdo suplementario" con sus socios europeos.



El objetivo de ese nuevo acuerdo sería imponer nuevas sanciones multilaterales si Irán desarrolla o prueba misiles balísticos e impide las inspecciones de sus instalaciones nucleares, entre otros puntos, ya que, según dijo Trump, "los programas de armas nucleares y de misiles balísticos son inseparables".



Ante este ultimátum, la Unión Europea declaró hoy que "toma nota" de las amenazas estadounidenses de abandonar el JCPOA si no es reformado y que, "como primer paso", realizará una evaluación conjunta de lo anunciado por Trump y sus implicaciones.



El tema de los misiles balísticos preocupa a EEUU, que ya ha impuesto varias tandas de sanciones en el último año, aunque Irán asegura que solo tienen un carácter defensivo y no sirven para portar cabezas nucleares.



En esta línea, el Tesoro estadounidense anunció ayer sanciones contra catorce individuos y entidades iraníes, entre ellos el jefe del Poder Judicial, el ayatolá Sadeq Lariyaní, por abusos a los derechos humanos y apoyo al citado programa balístico.



El Ministerio de Exteriores iraní condenó asimismo hoy esas sanciones, que calificó de "ilegales y hostiles", y advirtió de que recibirán una "seria reacción" por parte de la República Islámica.