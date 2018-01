El Salvador espera versión oficial sobre supuesto insulto de Trump

San Salvador, El Salvador.



El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dijo este viernes que el Gobierno de su país espera la versión oficial sobre el supuesto insulto que el presidente estadounidense, Donald Trump, profirió contra la nación centroamericana en una reunión con legisladores en la Casa Blanca, para emitir una reacción.



"Lo primero que nosotros esperaríamos es una reacción oficial de las autoridades estadounidenses confirmando o negando esa declaración o esas frases que se le atribuyen al presidente Trump", señaló Martínez.



Según reportó el diario The Washington Post el jueves, Trump llamó "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos durante la reunión con los senadores.



Trump aseguró este viernes en Twitter haber utilizado "un lenguaje duro" en su conversación con senadores sobre la ley migratoria, pero rechazó haberse referido a El Salvador, Haití y a países africanos como "agujeros de mierda".



"El lenguaje utilizado por mi en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado. Lo que fue realmente duro fue la extravagante propuesta hecha, un gran paso atrás para DACA", dijo el mandatario en su cuenta en la red social, al comentar el Programa de Acción Diferida (DACA), que protege a jóvenes inmigrantes llegados a EEUU como niños.



El jefe de la diplomacia salvadoreña añadió este viernes que "siempre ha sido una prioridad de política exterior del Gobierno luchar por el respeto y la dignidad de los compatriotas, independientemente de la situación migratoria en que ellos se encuentren".



La embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes, por su parte publicó en sus redes sociales este viernes que su país "valora la amistad y la relación con el pueblo salvadoreño".



"He tenido el privilegio de viajar alrededor de este hermoso país y conocer a miles de salvadoreños. Es un honor vivir y trabajar aquí. Seguiremos 100 % comprometidos", sostuvo la representante diplomática.