"Te veré en el infierno": Escalofriante confesión de pandillera que mató a salvadoreña

Washington, Estados Unidos.

Escalofriantes detalles han salido a la luz sobre el asesinato de una adolescente de origen salvadoreño a manos de pandilleros de la MS-13 que causó conmoción en Virginia, Estados Unidos.

Venus Romero Iraheta, 18, sorprendió a los investigadores al declararse culpable del asesinato de Damaris Reyes Rivas, 15, ocurrido en febrero del año pasado.

Romero, miembro de la pandilla MS-13, admitió haber torturado y asesinado a la adolescente por supuestamente haber entregado a su novio a miembros de una mara rival para que lo asesinaran.

Un video de la confesión de Iraheta ha sido difundido por medios estadounidenses, que destacan la frialdad de la joven al admitir el crimen.

"Le dije, te veré en el p*** infierno. Vas a recordarme hasta el día en que nos volvamos a ver en el infierno. No te olvidés de mi nombre. Y le dije todo mi nombre y que nunca olvidara quien era yo", se escucha decir a Iraheta en el video divulgado por la policía de Fairfax.

La joven admitió haber asesinado a Reyes Rivas porque tuvo algo que ver con su novio, Christian Sosa, también miembro de la MS-13. "La advertí que no se metiera con Christian, que se alejara de el, que no jugara conmigo. Le dije que nunca la iba a perdonar por lo que le pasó a mi novio", agregó.



"Y entonces la apuñalé, varias veces, hasta que los otros me detuvieron", afirmó.

Lea más: Quinceañera llegó a EUA huyendo de la MS-13, la siguieron y la mataron

Iraheta confesó haber tenido ayuda de otros miembros de la pandilla para asesinar a Rivas. La apuñalaron "como unas 12 veces en el estómago y otras 13 más en el cuello" y luego le arrancaron un tatuaje que le había regalado Sosa cuando era su pareja.

Los otros pandilleros, también acusados de asesinato, grabaron el asesinato en video para enviarlo a los líderes de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Las autoridades lograron recuperar el video del teléfono de uno de los inculpado pero no lo difundirán por la crueldad de las imágenes.

Iraheta se enfrenta a una pena de cadena perpetua más 20 años en prisión. Su sentencia será leída el próximo 25 de Mayo.