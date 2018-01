Venezuela vuelve al diálogo con reelección de Maduro en la mira

Caracas, Venezuela.



Delegados del gobierno y de la oposición de Venezuela vuelven a verse las caras este jueves en República Dominicana, en una tercera ronda de negociaciones cuyo punto álgido son las condiciones electorales para las presidenciales de este año.



La cita, de dos días, ocurre en momentos de creciente tensión: el gobierno amenaza con anular la participación en los comicios de los principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y un sector de esta coalición opositora promete retomar las protestas si el diálogo no funciona.



"Si fracasa, este partido va a estar en la calle defendiendo los derechos de la gente", dijo el diputado Juan Andrés Mejía.



El diputado de Voluntad Popular, partido del líder opositor Leopoldo López -en arresto domiciliario-, aseguró que la negociación solo funcionará si el gobierno se compromete a que las presidenciales sean "justas".



"No necesitamos ir a República Dominicana si no quieren, váyanse a las calles, en las calles los esperamos", lo retó el ministro de Comunicación y principal delegado oficialista en el diálogo, Jorge Rodríguez.

La Asamblea Constituyente ordenó a las mayores fuerzas de la MUD -Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática- reinscribirse ante el poder electoral para poder disputar las presidenciales, porque se negaron a ir a los comicios municipales de diciembre denunciando un sistema comicial "fraudulento".

Además, el gobierno exige que la oposición reconozca a la Constituyente - iniciativa de Maduro que rige el país con poderes absolutos desde agosto-, y varios de sus funcionarios han asegurado que las presidenciales se realizarán con el mismo poder electoral.



Acompañarán el proceso Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, el presidente dominicano, Danilo Medina, y el exjefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.