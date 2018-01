La Iglesia critica que en Argentina se use al Papa con "intereses sectoriales"

Buenos Aires.



La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) criticó este miércoles que en el país del papa Francisco haya quienes pretendan utilizarlo "en función de sus propios intereses sectoriales", y remarcó que "nadie", salvo "los voceros formalmente designados por él", puede hablar en nombre del pontífice.



A través de un comunicado, el organismo eclesiástico destacó que "la inmensa mayoría del pueblo argentino" ama al Papa y no se deja confundir por quienes "pretenden utilizarlo", sea "pretendiendo representarlo" o atribuyéndole "posiciones imaginarias en función de sus propios intereses sectoriales".



"El pueblo sencillo quiere escuchar las enseñanzas del Santo Padre, y lo reconoce por su lenguaje claro y llano", añade el texto.



Desde que el argentino Jorge Bergoglio dejó de ser arzobispo de Buenos Aires y fue nombrado papa, en 2013, a través de los medios de comunicación locales se han difundido las voces de diversas figuras del país a las que se le ha atribuido tener especial relación con el pontífice y que han opinado sobre la supuesta posición de Francisco acerca de diversos temas de actualidad de su país.



"Gran parte de los medios de comunicación han puesto más la atención en hechos menores e incluso han identificado al papa con determinadas figuras políticas o sociales", remarcó la CEA en su carta.



"Algunos de ellos han sido claros afirmando que no representan ni pretenden representar al Papa ni a la Iglesia. Sin embargo, esta constante asociación ha generado muchas confusiones y justificado lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras que llegan incluso a la injuria y la difamación", subrayó.



En vísperas de la próxima visita del líder católico a Chile y Perú, la CEA reiteró que el papa se expresa "en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él".



"Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa. Su aporte a la realidad de nuestro país hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales que sólo agrandan la división entre los argentinos", enfatizó el organismo.



Asimismo, destacó que "acompañar a los movimientos populares en su lucha por la tierra, techo y trabajo es una tarea que la Iglesia ha realizado siempre y que el propio papa promueve abiertamente".



Sin embargo, para la jerarquía eclesiástica argentina esto no implica "de ninguna manera" que se le atribuyan a él "sus posiciones o acciones", sean estas "correctas o erróneas".



"Los argentinos tenemos un enorme privilegio, hace ya casi cinco años un hermano nuestro ha sido elegido Papa (...) Desde aquel momento nuestro querido Papa Francisco adquirió en todos los países un prestigio y un apoyo crecientes, y hoy es en un referente global incuestionable para la inmensa mayoría de los cristianos y personas de buena voluntad", recuerda la CEA.



"Deseamos ardientemente que el Papa Francisco sea valorado y escuchado como él se merece y como nos lo merecemos todos los argentinos", concluye el texto difundido.