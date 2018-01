Venezolanos: “Este arranque de año es criminal” por crisis económica

Caracas, Venezuela.



Luis Briceño construyó su patrimonio con una pequeña fábrica que luego de 25 años podría cerrar. “Este arranque de año es criminal”, dice, reflejando la angustia de millones de venezolanos ante una crisis económica fuera de control. Aunque evita pensarlo, este empresario de 70 años sabe que los próximos meses serán críticos para su negocio por la falta de insumos y la hiperinflación, que según el FMI llegará a 2,350% en 2018. También porque dos de sus tres empleados planean emigrar.



Briceño considera que el incremento de 40% del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro el 31 de diciembre solo complica todo. “Cuando vi que lo aumentaron apagué la televisión. Dije: no quiero saber de eso hasta enero... porque es empezar a angustiarme desde ahorita”, cuenta en su fábrica de glaseado e impresión de envases de vidrio en Caracas, que llegó a tener 10 empleados. “Me parece criminal, porque a los propios obreros les preguntas: ¿quieres que te aumente el sueldo mínimo por parte del gobierno?, y dicen que no, porque al día siguiente aumenta todo”, añade.



Reajustado seis veces en 2017, el salario mínimo integral (sueldo más bono de alimentación) es de 797,510 bolívares: 238 dólares a la tasa oficial y seis dólares a la del mercado negro. Briceño paga más del básico, pero debe incrementar el bono, que representa 69% del total. Sus costos aumentarán, y así toda la cadena productiva.



Por la inflación -que según analistas superó el 2,000% en 2017-, con el ingreso básico apenas se pueden comprar 30 huevos, un kilo de carne, uno de azúcar y otro de cebolla.



“Cada vez compras menos y tu presupuesto se limita a comida”, comenta David Ascanio, empleado turístico de 50 años, mientras estiraba su presupuesto en un mercado de Caracas.



Expertos consideran que los aumentos salariales son necesarios en hiperinflación, pero de nada sirven sin otras medidas, como reducir la emisión de dinero sin respaldo para financiar el gasto público.



“El problema no es la pastilla que te tomas, sino la que no te estás tomando (liberar y racionalizar la economía y promover la producción privada)”, sostiene el economista Luis Vicente León.