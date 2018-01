Guatemala no ve presiones de EEUU en el llamado a luchar contra la corrupción

Guatemala.



El Gobierno de Guatemala no ve "ningún tipo de presión" en el mensaje del embajador de Estados Unidos en ese país, Luis Arreaga, quien llamó este lunes al Congreso a elegir una junta directiva comprometida con la lucha anticorrupción, indicó hoy el portavoz presidencial, Heinz Hiemann.



"Es una prioridad que la próxima junta directiva del Congreso -que será electa el sábado- trabaje con transparencia y rendición de cuentas", ya que "es un requisito para todo funcionario público", apuntó el vocero.



En su mensaje, Arreaga dijo confiar en que el Parlamento elija una junta directiva "comprometida con la lucha contra la corrupción e impunidad".



Según Hiemann "la transparencia es uno de los ejes transversales del presidente (Jimmy Morales)", por lo cual también manifestó que "sería fundamental" que tanto el Legislativo como el Organismo Judicial tengan una agenda "guiada por la transparencia y la lucha contra la corrupción".



En su conferencia de prensa llevada a cabo tras el gabinete de Gobierno, el portavoz presidencial manifestó que en su segundo informe de labores, Morales "no incluirá" el intento de expulsión del país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, en agosto pasado, la cual fue revocada por el Constitucional.



La actuación del mandatario, mencionó Hiemann, "fue respetuosa del Estado de Derecho y de las resoluciones", por lo que "no es un tema que esté incluido dentro de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), la cual aglutina toda la información".



Morales trató de expulsar al comisionado de Cicig dos días después de que este, en conjunto a la fiscal general, Thelma Aldana, lo señalaron de que pudo haber cometido el delito de financiación electoral ilícita en las elecciones de 2015 que lo llevaron al poder, por lo que solicitaron un antejuicio (desafuero) en su contra, que no procedió en el Congreso.



El Parlamento, tras arropar a Morales con su decisión de mantenerlo al cargo, aprobó de urgencia nacional dos decretos que modificaban el Código Penal para reducir los alcances del delito de financiación electoral ilícita y ampliar las fianzas en unos 400 delitos, lo que desató la furia de la sociedad que salió a protestar.



Encerrados por miles de manifestantes en el hemiciclo el viernes 15 de septiembre, día de la independencia nacional de la corona española, los congresistas dieron marcha atrás a los decretos, que fueron denominados popularmente como "pacto de corruptos".



En su informe que presentará al Legislativo este domingo, cuando cumpla 2 años portando la banda presidencial, Morales destacará cinco "ejes": "transparencia, salud, educación, desarrollo urbano y social (carreteras e infraestructura) y en el tema de seguridad integral", apuntó Hiemann.



El portavoz confirmó que el presidente "se ha reunido con muchos diputados, incluyendo los cuatro candidatos a dirigir la junta directiva", lo cual, dijo, "es una obligación de reunirnos con cualquier funcionario del Estado", pues "es una forma de dinamizar el Gobierno".



Los cuatro congresistas que han manifestado públicamente su deseo de presidir la junta directiva legislativa en 2018 son el actual presidente, Óscar Chinchilla; el opositor Julio Ixcamey; y los aliados al oficialismo, Boris España y Manuel Conde Orellana.