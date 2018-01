Sube a 53 saldo de víctimas de accidente de bus en Perú

Lima, Perú

La cifra de fallecidos en el accidente que sufrió el martes un autobús de pasajeros al norte de Lima se elevó hoy a 53, después de que equipos de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraran los cuerpos de otras dos víctimas, informaron fuentes oficiales.



El general Víctor Rucoba, jefe de la región policial de Lima, señaló al Canal N de televisión que hoy se encontró los cuerpos de una joven, identificada como Indira Díaz, y de una mujer de edad avanzada, cuya identidad aún no se ha determinado.



"Están en un lugar de muy difícil acceso, es una pendiente de casi de 90 grados, son dos, pero uno de ellos casi había sido cubierto por la arena", acotó.



Imágenes de la televisión local mostraron que un helicóptero policial recorrió hoy la zona del acantilado por donde cayó el autobús y detectó los cuerpos entre restos del accidente.



Las víctimas se encontraban a mitad del acantilado, en una zona rocosa y muy escarpada, hasta donde descendieron con cuerdas miembros del Escuadrón de Emergencia de la PNP para rescatar los restos.



El miércoles, se completó el rescate de 51 víctimas mortales de la caída del autobús de pasajeros a un abismo al borde del mar, en la carretera de Pasamayo, que también dejó seis sobrevivientes heridos.



Sin embargo, durante la noche del miércoles familiares de Indira Díaz alertaron a medios locales que ella abordó el vehículo y su cuerpo no había sido rescatado, por lo que pidieron que no se abandonen las tareas de rescate.





Las autoridades consideran que en el autobús viajaban más personas que las 57 registradas oficialmente cuando partió de la ciudad norteña de Huaura, ya que estos vehículos de rutas cortas acostumbran subir pasajeros en el camino de manera informal.



En las operaciones de hoy también participan efectivos de la Unidad de Salvataje PNP y buzos de la Marina de Guerra, que recorren el océano Pacífico en la zona cercana al accidente para verificar si hay algún cadáver en las aguas.



El accidente se produjo en la carretera Panamericana Norte, a unos 45 kilómetros de Lima, en una zona conocida como "La curva del diablo" del llamado "serpentín de Pasamayo", que recorre a lo largo de 22 kilómetros un acantilado sobre el océano Pacífico.



Ese lugar ha sido escenario de incontables accidentes de tránsito durante décadas dado que es una carretera con mucha circulación de vehículos pesados, en un camino sinuoso, de curvas cerradas y cubierto de neblina por la cercanía al mar.



En la zona también existe la autopista conocida como la "Variante de Pasamayo" que actualmente es usada, principalmente, por vehículos particulares y ligeros, ya que recorre una zona de cerros cubiertos de arena.