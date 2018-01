Honduras entre invitados por EUA por apoyar caso Jerusalén

Nueva York, EUA.



La embajadora de EUA ante la ONU, Nikki Haley, confirmó este martes que ha invitado a una recepción sólo a países que no apoyaron una resolución para condenar a Washington por su decisión de aceptar a Jerusalén como capital de Israel.



La resolución fue sometida a votación el pasado 21 de diciembre en la Asamblea General, y fue aprobada por 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. Además, 21 países no asistieron a la sesión o prefirieron no votar de ninguna forma.



Ya desde hace varios días distintas fuentes diplomáticas habían anticipado que, como represalia, Haley había decidido no invitar a su recepción a los países que habían apoyado esa resolución, incluidos sus tradicionales aliados europeos.



En declaraciones a los periodistas para referirse a varios temas, Haley se refirió a esa recepción, que se celebrará el miércoles por la noche, y recordó que a raíz de esa votación en la Asamblea General ya advirtió que "no olvidará" ese gesto.



A la recepción han sido invitados "países que eligieron no oponerse a la decisión de Estados Unidos (para declarar Jerusalén como capital de Israel). Es una gran señal de amistad", agregó la embajadora estadounidense.



En la votación del 21 de diciembre votaron en contra de la resolución Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo, además de Estados Unidos e Israel.



Países como Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Hungría, México, Panamá, Paraguay o Polonia optaron por abstenerse.