Aumentan en Guatemala el salario mínimo en 3.4 % para 2018

Ciudad de Guatemala.



El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decidió hoy aumentar en 3,4 % mensual el salario mínimo para 2018, informó una fuente oficial.



La decisión fue adoptada por el mandatario luego de que la Comisión Nacional del Salario, integrada por representantes de los trabajadores y empleadores y del gobierno no llegaran a ningún acuerdo tras largas negociaciones este año.



Según un Acuerdo Gubernativo publicado en el Diario de Centroamérica (oficial), el salario mínimo para los trabajadores agrícolas y no agrícola, y del sector exportador y de la maquila subirá 3,4 % mensual.



El sueldo mínimo que incluye bonificación para los empleados de los sectores agrícolas y no agrícola subirá de 2.893,21 quetzales (394,12 dólares) a 2.992,36 quetzales (407,67 dólares).



Mientras que para los trabajadores de los sectores exportador y maquila ascenderá de 2.667,52 quetzales (363,42 dólares) a 2.758,15 quetzales (375,76 dólares).



El nuevo salario cobrara vigencia a partir del próximo 1 de enero, según la decisión presidencial.



El nuevo salario provocó satisfacción y malestar entre algunos sectores guatemaltecos.



Según el gremio sindical, el aumento no satisface las necesidades de la canasta básica de alimentos, que en noviembre pasado alcanzó los 3.548,56 quetzales (483,45 dólares), de acuerdo con el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



La Cámara de Industria de Guatemala CIG) también alertó que el incremento "es una medida política" que sólo causará desempleo, aumento de precios y posibles despidos laborales en el país centroamericano.



En tanto, la Comisión de Vestuario y Textil saludó el aumento al salario mínimo y aseguró que la decisión del presidente "conservará las plazas de trabajo" en ese sector.