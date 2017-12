Canciller de Guatemala reitera que el traslado a Jerusalén "es lo correcto"

Ciudad de Guatemala.

Guatemala está haciendo "lo correcto", expresó hoy la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, respecto de la decisión que tomó la pasada Noche Buena el presidente de la República, Jimmy Morales, de trasladar la embajada en Israel de Tel Aviv hacia Jerusalén.

"Es coherente con su primera votación en 1947, cuando Guatemala fue decisiva para la creación del Estado de Israel, con quienes somos socios históricos, amigos y aliados", reiteró esta mañana la canciller durante una conferencia de prensa al salir del gabinete de Gobierno.

Según la funcionaria, la decisión se planteó "hace cuatro meses", cuando ella llegó al cargo, tras la crisis política que derivó en la salida de su antecesor, Carlos Raúl Morales, quien se oponía a que el presidente intentara expulsar al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez.

Jovel dijo a los periodistas durante la conferencia de este miércoles que "no quieren escuchar, no aceptan la realidad, no es lo que quieren que yo diga", respecto a la decisión tomada por el mandatario la cual "he repetido más de 10 veces".

"No es una cuestión religiosa, es una decisión de política exterior del presidente de la República coherente cuando Guatemala otorgó el voto definitivo para apoyar la aprobación del Estado de Israel", zanjó.

La decisión "es soberana del Estado de Guatemala", repitió la funcionaria, quien añadió que fue tomada por "el presidente de Guatemala y Cancillería y la está ejecutando".

La ministra aseguró que Guatemala no pidió "nada a cambio ni a Israel ni a Estados Unidos" por el voto en contra de la resolución no vinculante del reconocimiento de la capital israelí en Jerusalén.

En contra de la resolución y a favor de Estados Unidos votaron, además de Guatemala e Israel, Honduras, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo.

El ministerio de Exteriores israelí ha agradecido la "verdadera amistad" que existe entre Israel y Guatemala, mientras que USA ha aplaudido la decisión del Gobierno guatemalteco y la calificó de "histórica".

Mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó el lunes la decisión de su homólogo guatemalteco diciendo que el país centroamericano "vendió su dignidad a cambio de migajas" de la cooperación estadounidense.

Otros países como Jordania y Palestina también han criticado la decisión del Gobierno guatemalteco. EFE