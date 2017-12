Canadá expulsa al embajador y al encargado de negocios venezolano

Ottawa, Canadá.



Canadá anunció el lunes que el embajador venezolano ya no es "bienvenido" y declaró al encargado de negocios del mismo país "persona non grata", en represalia por la expulsión, hace dos días, del encargado de negocios canadiense por parte de Venezuela.



El embajador venezolano ya había sido retirado por el gobierno de Nicolás Maduro en protesta por las sanciones canadienses contra funcionarios venezolanos involucrados en hechos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.



"Anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá (...) ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al encargado de negocios de Venezuela persona non grata", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado.



La expulsión el sábado del encargado de negocios canadiense Craig Kowalik es "típica del régimen de Maduro, el cual ha constantemente socavado todos los esfuerzos para restaurar la democracia y ayudar al pueblo venezolano", denunció Freeland.



"Los canadienses no se mantendrán al margen mientras el gobierno de Venezuela despoja a su pueblo de sus derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica", agregó.



El gobierno canadiense elevó el tono ante el régimen de Maduro para inicitarlo al diálogo con la oposición y tomó una serie de sanciones en su contra.



El viernes, Ottawa decidió, entre otras medidas, prohibir la presencia en su territorio a 52 funcionarios de Venezuela, Rusia y Sudán del Sur, a quienes acusa de ser corruptos o estar vinculados a violaciones de derechos humanos.



Por su parte, la presidenta de la Asamblea Constituyente venezolana, Delcy Rodríguez, acusó Kowalik de "permanente e insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela". AFP