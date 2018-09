Padre de niño asesinado: "Sentía temor de que algo iba a pasar"

San Pedro Sula, Honduras

Santos Basilio Mejía repudió la muerte de su hijo Denis Javier Mejía Montes (6) quien fue encontrado estrangulado en la colonia 7 de septiembre de Choloma, zona norte de Honduras.

Mejía llegó en horas de la mañana de hoy lunes a Medicina Forense para reclamar el cuerpo del menor.

En declaraciones a medios de comunicación, el progenitor se refirió a la relación que su ex esposa mantuvo con Johny Elí Santos (22), el principal sospechoso según la madre del menor.

"Ella se hizo con él estando conmigo. Le dije a ella que me los diera si iba a estar con ese muchacho, porque sabía que no era una buena persona. Andaba en malos pasos", menciona Santos Mejía quien procreó dos hijos con ella.

A pesar del hecho, el padre exigió justicia hasta llegar a fondo en las investigaciones ya que "lo que me interesa es seguir adelante y sé que no puedo recuperar a mi niño". dijo.

LEA. Encuentran estrangulado a niño desaparecido en Choloma

Para Santos Mejía, la muerte de su hijo viene por que la madre había denunciado a su pareja lo que llevó a una condena de tres años en prisión, "de ahí viene la muerte de mi hijo".

Johny Elí Santos (22).

Los hechos

Relatos de la madre del niño indican que el pasado viernes, ella y el pequeño Denis fueron a celebrar el Día del Niño a pocas cuadras de su vivienda.

Luego de unas horas el menor le dijo a su madre que se iría para su casa y se fue solo.

Al llegar a la casa, la mujer buscó a su vástago y no lo encontró por lo que le preguntó a Johny, su pareja, por él y este le respondió que no lo buscara más porque ya no lo iba a encontrar.

El cuerpecito del pequeño Denis fue encontrado abandonado en una zona solitaria del sector y presentaba varios moretones en el cuello por lo que se sospecha que murió por asfixia.