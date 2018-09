Honduras dice que no hay reporte de compatriotas entre restos de fosa en México

Tegucigalpa, Honduras.



Autoridades de Honduras informaron hoy de que hasta el momento no hay nacionales entre los 166 cráneos y otros restos humanos hallados en fosas en el estado mexicano de Veracruz.



"Hasta este momento podemos informar que no se ha encontrado ninguna identificación hondureña en los cuerpos que ya medicina forense ha trabajado", dijo el embajador hondureño en México, Alden Rivera, según un comunicado de la Casa Presidencial de Honduras.



No obstante, Rivera indicó que las autoridades hondureñas en México se mantienen "pendientes de novedades" sobre la identificación de los restos, lo cual, dijo, puede tardar "semanas, incluso meses".

La fosa clandestina con cráneos y otros restos humanos fue localizada en Veracruz, señala el boletín de la Casa Presidencial.



"Recibimos información oficial por parte del Ministerio Público de Veracruz, donde se nos informa sobre el hallazgo de 166 cadáveres y que ya iniciaron el proceso de identificación", manifestó Rivera.



El fiscal estatal, Jorge Winckler, dijo el jueves que hace un mes se iniciaron trabajos de revisión en una fosa de 300 metros cuadrados, donde además encontraron más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como otros objetos personales de las víctimas.



"Nuestro cónsul en Veracruz está en contacto permanente con el Ministerio Público y lo que podemos informar hasta este momento es que ya inició la identificación de los cuerpos, que tienen aproximadamente dos años de permanecer en esa fosa común", subrayó el embajador hondureño.



Señaló que, según cifras oficiales, al menos 300 hondureños han desaparecido en su viaje a Estados Unidos, en su mayoría en 2018, añade la información oficial. EFE