Más de 300 hondureños que migraron rumbo a EEUU han desaparecido en México

San Pedro Sula, Honduras.



El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dijo este viernes que en México hay 300 hondureños desaparecidos y que seguirá de cerca el proceso de identificación de los 166 cadáveres encontrados ayer en una fosa clandestina en el estado mexicano de Veracruz, que según afirmó, podría tardar dos, tres y hasta cuatro años.



"Hasta el momento no tenemos ninguna información acerca de la identificación, aún no se avanza en esa dirección. No se puede decir que eran personas encontradas eran migrantes nacionales o que eran mexicanos, pues el hallazgo aún no cumple ni las 24 horas", afirmó Rivera.



Explicó que el procedimiento de identificación es extremadamente complejo y que "debemos ser concientes de que, de acuerdo al Minsiterio Público de Veracruz, estas personas podrían tener más de dos años de estar depositadas en esa fosa común".



"Eso hace difícil el proceso de la identificación en términos de documentación y reconocimiento facial que es la primera fase y en ausencia de esto, hay que usar otros métodos más sofisticados", expuso.



El diplomático argumentó que cerca de 300 hondureños están desaparecidos y que están siendo permanentemente buscados en albergues, hospitales y en otras zonas.

Embajador de Honduras en México, Alden Rivera. Foto de archivo.

LEA: Hallan 166 cadáveres en fosa clandestina en el este de México



En esta nueva fosa clandestina se hallaron al menos 166 cadáveres en el violento estado mexicano de Veracruz, informó ayer el fiscal estatal, Jorge Winckler.



Winckler informó a la prensa que hace un mes se iniciaron trabajos de revisión en una fosa de 300 metros cuadrados.



Aunque no dio a conocer la ubicación exacta, hace un par de semanas el colectivo Solecito, organización de búsqueda de personas desaparecidas, reportó que recibió informes de una megafosa en el puerto de Veracruz.



Se trata del segundo cementerio clandestino más grande en la entidad, pues el primero fue localizado hace dos años en el predio conocido como Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz, donde el colectivo Solecito ubicó 299 cuerpos sepultados.



Winckler explicó que hasta el momento se han encontrado 166 cráneos y otros restos inhumados clandestinamente, los cuales se presume tenían dos años. Se han recabado más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como otros objetos personales de las víctimas.



Adelantó que se les presentará a los colectivos de búsqueda y de familiares de desaparecidos un catálogo fotográfico de lo que se ha encontrado a más tardar la siguiente semana.



"Se exhorta a todas las personas que tienen un familiar desaparecido y que aún no han presentado denuncia a acercarse a la Fiscalía General del Estado para tomar muestras para la creación de perfiles genéticos", declaró.

Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (México), hoy, jueves 6 de septiembre de 2018, que muestra la zona donde se ha encontrado una fosa con por lo menos 166 cráneos, todos ellos con una antigüedad de 2 años de su muerte.



Asimismo, precisó que se solicitó la colaboración de la División Científica de la Policía Federal a fin de identificar estos restos.



En la última década, el estado Veracruz, en el oriente de México, ha estado sumido en una guerra entre cárteles de la droga y una lucha encarnizada en su contra por parte de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que deja anualmente un promedio de mil muertos.



Desde 2010 al cierre de 2017 las organizaciones civiles de búsqueda de desaparecidos y autoridades localizaron 343 fosas donde el crimen organizado sepultó de manera ilegal cuerpos de personas.



Las inhumaciones irregulares que se ubicaron en 44 de los 212 municipios de Veracruz arrojaron 225 cuerpos, 335 cráneos y más de 30,600 fragmentos óseos humanos.



A ello se suma que el colectivo Solecito ubicó una de las fosas clandestinas más grandes de Latinoamérica en el puerto de Veracruz: 150 áreas del predio Colinas de Santa Fe donde han sido localizados al menos 299 cuerpos sepultados.