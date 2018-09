“Limpiavidrios” los agreden porque no les dieron dinero

San Pedro Sula, Honduras

Bajo los cargos de robo agravado y daños capturaron a tres hombres que agredieron a una familia y les destruyeron el carro enfurecidos porque no les dieron dinero.

Los capturados son Juan Alejandro Arita Cruz (de 23 años), Franklin Bladimir Hernández Martínez (de 24) y Carlos Alberto Arita Cruz (de 26), quienes también le habrían robado el celular a la esposa del agraviado, según informaron las autoridades policiales.

El mecánico, quien está en calidad de testigo protegido, relató que el hecho se dio a las 7:00 pm del miércoles cuando él estaba esperando la luz verde en uno de los semáforos del Monumento a la Madre.

“El problema fue porque uno de ellos se enojó porque no le di dos pesos porque no dejé que me limpiara el vidrio delantero del carro porque yo la traía limpio de una gasolinera”, relató el afectado. Indicó que el individuo se molestó por eso “y pasó la mano por el vidrio y me dijo este es tu vidrio limpio m... y me pegó en la cara y con el limpiavidrios me golpeó la cabeza”.

El mecánico explicó que a raíz del golpe en la cabeza empezó a sangrar y “después me cayeron los otros tres individuos porque esos tipos son como mareros que se ponen en grupo en los semáforos y yo no sé por qué la Policía dice que son resistoleros si son pandilleros”.

El testigo protegido indicó que él andaba en su turismo con su esposa y sus dos hijas. “A mi mujer, uno de los tipos la sacó del carro y la golpeó y lo que hice fue defenderla y como pudimos nos fuimos corriendo con mi familia a una gasolinera”. Los tipos destruyeron el carro con piedras. Después llegaron los policías y los capturaron.