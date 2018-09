BID dispone de ocho millones de dólares para terminar el Trans 450

Tegucigalpa, Honduras

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispone de unos ocho millones de dólares, alrededor de 196 millones de lempiras, para culminar las obras del Trans 450, informó ayer Eduardo Márquez Almeida, representante del organismo financiero en Honduras.

Dato El proyecto cuesta más de mil millones de lempiras y la Secretaría de Finanzas ya empezó a pagar la deuda con dos aportes por año, de aproximadamente 450,000 dólares cada uno. Se proyecta que a finales de 2019 ya esté en operaciones.

“Hay un aporte todavía de ocho millones de dólares, que nosotros manejamos, entonces yo estoy hablando con el alcalde, él me garantizó, hace tiempo, hace unas tres semanas, que va a continuar las obras, entonces si van a ser necesarios los ocho millones o no, ese es otro problema, otra cuestión, pero él me garantizó que va a continuar y que va a terminar el proyecto”, dijo.

Márquez Almeida aseguró que contrario a lo que se ha venido denunciando, el BID puede garantizar que el dinero del Trans 450 se manejó con transparencia y en la ejecución de las obras convenidas en la administración del alcalde Ricardo Álvarez.

En ese sentido, agregó que todos los años el BID realiza auditorías de los proyectos que financia y desde el punto de vista de manejo de recursos todos los fondos destinados al Trans 450 fueron auditados y la “información está disponible para quien quiera verificar los datos”.

“Para nosotros sí, porque todos los datos que son necesarios, nosotros tenemos una manera muy abierta, tenemos la trazabilidad de todos los pagos, de todas las licitaciones, de todos los que entraban en el BID para el desembolso, entonces todos los documentos que sean necesarios están disponibles y son abiertos”, acotó.

En ese sentido, dijo que el organismo está dispuesto a desembolsar el dinero que falta para concluir las obras del Trans 450, pero eso depende de la voluntad política del alcalde Nasry (Tito) Asfura de terminarlo.

“De nuestro lado no hay nada que pueda decir que estamos interrumpiendo el proyecto, los ocho millones que faltan están disponibles para el desembolso desde que sea solicitado por el Gobierno y por la Municipalidad”, apuntó.

Finalmente, El funcionario internacional lamentó que las obras faltantes del moderno proyecto de transporte público de la capital se encuentren paralizadas y enfatizó que el interés del BID es que se termine y que la gente pueda beneficiarse del mismo.

“Es una lástima, el hecho de que se tuvo que paralizar las obras, y al final quien más sufre con eso son las personas que podrían estar usando el Trans, esto para nosotros es lo más importante”, finalizó.