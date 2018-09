Billy Joya procederá legalmente contra el diputado Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.



El excandidato a diputado del Partido Nacional y experto en temas de seguridad, Billy Joya, procederá legalmente contra el diputado de Libre, Jorge Cálix, luego que este lo acusara de estar manejando "escuadrones de la muerte" en el país.



La declaración la hizo Cálix en un programa de televisión, cuando comentaba sobre el asesinato de dos estudiantes que fueron sacados de sus casas en Tegucigalpa.



"Creemos que en Honduras operan escuadrones de la muerte... escuadrones de la muerte que de alguna manera son manejados por el Estado, por personajes como don Billy Joya, que están acostumbrados a eso con el escuadrón 316 de los años 80", fue el comentario que hizo el parlamentario de Libre.



Es por ello que Billy Joya anunció que ya se reunión con sus abogados para proceder judicialmente contra el diputado por Francisco Morazán.



"Ante el evidente señalamiento del diputado Jorge Cálix, en el que menciona con nombre y apellido, en tiempo presente mi nombre, no tengo más opción que ejercer mi derecho a mi dignidad y el respeto a la honorabilidad de mi persona", dijo Joya.



Y sentenció: "voy a proceder no con el propósito de afectar al diputado Cálix, sino de exigir las evidencias, ya que se atrevió a hacer semejante acusación; de no ser así, esperaré que la justicia actúe en conformidad de la ley".