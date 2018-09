Diputados piden se investigue reforma a artículo de la ley orgánica del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.



Diputados que forman parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih denunciaron este miércoles una reforma a un artículo que, a su juicio, violenta la ley orgánica del Congreso Nacional y la Constitución de la República.



El grupo de congresistas llegó a pedir al Ministerio Público (MP) que, a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), se investigue esta acción que se habría hecho con irregularidades.



El tema en cuestión es la reforma al artículo 82 de la Ley Organica del Congreso Nacional, en la que se introducen las mociones de reconsideraciones, las cuales funcionarían en que una ley después de aprobada en 3 debates puede ser mandada nuevamente al Hemiciclo para que mediante una "moción de reconsideración" se pueda hacer un cambio a una ley, explicó un diputado



El grupo de parlamentarios que hizo la denuncia considera que la reforma es una violación al procedimiento legislativo en el Congreso Nacional, así como a la Constitución de la República.



El artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que "los casos no previstos en la presente Ley, son resueltos por el Pleno y se debe tomar debida nota de la resolución que se dicte, para que en casos análogos pueda servir de precedente; a ese efecto la Secretaría llevará un libro especial".



Jari Dixon, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que no se denuncia a personas en específico, sino que se pide se investiguen las acciones ya que hay un "riesgo que proyectos que ya aprobaron los diputados, se les quieran incluir cosas que no fueron aprobados".



Otro parlamentario que formó parte del grupo es Yahvé Sabillón (Libre) y quien opina que con la reforma "en el futuro podemos ser todos los diputados acusados de alteración en los deberes de los funcionarios públicos y no queremos callar ese tipo de situaciones 'arbitrarias'".



Por su parte Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu), espera que "la Ufecic investigue a profundidad. Creemos que esto no lleva mucho tiempo y hay suficientes pruebas para que den una opinión en el sentido de que si realmente el Congreso está incurriendo en una violación a las leyes mencionadas".