Madre de joven asesinado pone en tela de juicio a la Atic

Tegucigalpa, Honduras.

La madre de uno de los jóvenes que fue sacado por sujetos que andaban vestidos como agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) habló este martes desde España, lugar en donde ella reside, y afirmó que "deja en manos de Dios el asesinato de su hijo", aunque dejó claro que duda de las explicaciones que da el Estado.



Claudia Patricia Meza Medina, madre de Gerson Daniel Meza, se comunicó vía teléfono con un canal capitalino y dijo estar confundida por los videos que señalan como sospechosos a los agentes de la Atic y, en contraste, por las explicaciones de la propia Atic, que atribuye este hecho a bandas criminales que se disfrazan como policías.

"Estoy enterada porque me han mandado videos de todo lo que ha pasado. De la Atic cuando fueron a su programa (a explicar que no habían sido ellos) también lo miré.

No se ve mucho la diferencia, no tiene diferencia en nada. Uno se rompe el cerebro pensando, ¿si fueron ellos, por qué lo hicieron? ¿Por qué?", aseguró Meza Medina.



La madre agregó que cuando vio la noticia, pensó que su hijo no había sufrido tanto pero después su dolor fue peor cuando conoció que también lo habían torturado.



"Primero vi la noticia de que solo lo habían sacado, pero después vi que lo habían golpeado también. Para uno de madre es difícil. Solamente una vez lo castigué por un chisme que me dieron, y me quería cortar las manos porque lo había castigado y esta gente no se pone la mano en la conciencia ¡Cómo me lo dejaron!", relató entre lágrimas.



Como madre de cinco hijos, la inmigrante hondureña expuso: "Lo que me da más rabia es que uno de padre no castiga a sus hijos para que otro no se toque ni la conciencia y lo hace peor".

Claudia expuso su situación migratoria, al afirmar que se arrepiente de haberse ido para España y no acompañar a su hijo en la etapa de su adolescencia.



"Me arrepiento una y mil veces de haberme venido para España. Pero yo lo hice por él. Él me decía que no me viniera, que muchos querían esa oportunidad. Que tuviera fe, que todo iba a salir bien", argumentó.



La hondureña expuso que su hijo, como muchos otros jóvenes en su juventud, fue detenido en una ocasión por un asunto relacionado con drogas.



"Una vez me pidió perdón por haber cometido un error, estuvo detenido porque lo arrestaron a él y a uno de sus amigos supuestamente con droga. Él posiblemente cometió su error como cualquiera, fue solo un muchacho al que le lavaron el cerebro. Lo detuvieron tres o cuatro meses, pero porque las audiencias las alargaron. Después salió libre", explicó.

Agregó que su hijo le decía que iba a la iglesia.



"El año pasado se salió del colegio, se había salido. Él se metió a trabajar de albañil. Estaba en segundo de carrera. Yo le dije: ‘papi, por qué te sales del colegio’. Él me dijo que quería trabajar", explicó.



Como antecedente, esta madre reveló que en una ocasión su hijo fue golpeado por "unos hombres" y además, reveló detalles del día de la muerte, al afirmar que a los jóvenes, antes de ultimarlos, les dieron oportunidad de hacer una llamada.



"Ellos llamaron a un pastor, antes de salir. El amigo llamó a un pastor que era su tío y le dijeron a éste que querían reconciliarse con Dios", concluyó.