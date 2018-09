La reelección debe regularse para una sola vez: Maduro

TEGUCIGALPA. Por una sola vez debe regularse la reelección presidencial en el país, consideró ayer el expresidente Ricardo Maduro, al tiempo que reiteró que no aspira a la primera magistratura de la nación por cuestiones familiares.

“Sí, estoy totalmente de acuerdo de que debe regularse la reelección para una sola vez adicional, o sea, el período inicial más uno. No he cambiado mi posición, no aspiro a la reelección por razones de familia”, afirmó.

El político agregó que “vuelvo y repito, no busco una reelección, así que voy a enfriar un poco ese calentamiento que he estado observando en los medios y me alegro poder aclararlo”. Maduro fue gobernante en el período 2002-2006 y en los últimos días se han generado rumores de que se podría convertir en candidato presidencial por el Partido Nacional para las próximas elecciones, extremo que fue descartado.

Con relación al diálogo político, indicó que “la democracia requiere de participación para poder mantenerse con vida y vigente. Es un sistema de gobierno difícil porque hay que estar construyendo constantemente consensos, pero es lo mejor por las libertades que nos brinda”.