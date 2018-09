Juez permitirá la salida voluntaria de niños separados de sus padres

San Diego, California, Estados Unidos.



El juez federal Dana Sabraw permitió ayer que se procesen las peticiones de salida voluntaria de menores bajo custodia de EUA que han extendido sus padres indocumentados y que han sido deportados.



La decisión, dada a conocer este viernes en una audiencia en San Diego, California se da tras el reporte de los abogados del Gobierno de EUA ingresado en esta corte el jueves y en el que informan de un número de padres repatriados sin sus hijos que han hecho estas peticiones y, por tanto, renuncian a su derecho de continuar con su proceso de asilo político.



Sabraw dio luz verde a este procedimiento, siempre que estos niños tengan representación legal y haya aprobación por parte de los progenitores, y anticipó por ende que en las próximas semanas el número de reunificaciones aumentará significativamente.



Los abogados del Gobierno temían que procesar estas solicitudes se interpretara como una violación de una orden de Sabraw que suspendió las deportaciones de las familias reunidas con el fin de darles tiempo para que decidieran sobre su solicitud de asilo.



A raíz de una demanda que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), el juez federal Dana Sabraw ordenó en junio la reunificación de familias indocumentadas separadas en la frontera por la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, un mandato que el Gobierno no cumplió al 100%, y poco después el magistrado suspendió las deportaciones de familias reunidas.



Hasta la fecha, según las cifras del Gobierno, han sido devueltos a sus padres 2,157 de los 2,654 menores separados de su familia cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos.



En la audiencia de hoy, el juez pidió al Departamento de Justicia (DOJ) y a Aclu que aclararan los números de padres contactados presentados en el informe del jueves.



Por un lado, el Gobierno dice que ha contactado a 318 inmigrantes deportados, mientras que Aclu insiste en que junto a organizaciones en Centroamérica han localizado a 279.



Lee Gelernt, abogado con la Aclu, informó que han notado que muchos de los números telefónicos que les entregaron no se encuentran en operación, o simplemente no han tenido suerte en contactar a los involucrados.