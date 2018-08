Presidente Hernández celebra V Aniversario de la PMOP en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras



"Nos decían de todo en contra de que los militares estuvieran en las calles. Querían que estuvieran en los cuarteles. Hoy el tiempo nos da la razón", dijo el presidente Juan Orlando Hernández, quien resaltó la labor de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en su quinto aniversario.



En las instalaciones de la PMOP en el sector Chamelecón, el mandatario destacó el aporte de esta unidad militar en la lucha contra la criminalidad.



"Yo sé que el Valle de Sula es el que más ha sufrido en materia de delincuencia y seguridad. Nadie creyó que íbamos a cerrar el penal de San Pedro Sula y hoy vemos una gran diferencia en la baja de la delincuencia y criminalidad", indicó.



"Le digo a los líderes de las maras y pandillas que reflexionen y se retiren. Si no es hoy, será mañana, pero pronto caerán", sentenció el mandatario.



"Pronto habrá una cárcel en la que no podrá llegar ni una señal de celular”. En las otras cárceles, les pidió a los operadores de redes que colaboren para que no se emitan señales desde los presididos, sumó Hernández.

Elementos de la PMOP permanecen en posición de atención durante los actos conmemorativos de su aniversario.





"Los abogados que defienden a los mareros, tienen el derecho de asistirlos, pero no en sus fechorías", finalizó.

En la actualidad la PMOP cuenta con ocho batallones, cuatro en Tegucigalpa e igual cantidad en San Pedro Sula, así como el Batallón Canino y la Escuela Militar.

Este cuerpo armado ejecuta operaciones de patrullajes, retenes fijos y móviles, puntos de control, registros, saturaciones, allanamientos, aseguramientos, ejecuciones de órdenes de captura, entre otras acciones.

Lla PMOP cubre los 18 departamentos del país y dispone de 4,300 efectivos. Además realiza actividades de proyección social a nivel nacional.



El presidente Hernández reconoció que "falta mucho por hacer; destruir la casa se logra en minutos y días, construirla y sentar las bases, cuesta, y es un resultado que se ve con el tiempo” apuntó.