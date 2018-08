En crisis financiera el zoológico y ecoparque Joya Grande

Santa Cruz de Yojoa, Honduras

El zoológico Joya Grande, incautado a la banda de Los Cachiros, se encuentra en una profunda crisis financiera que provocaría que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) le rescinda en contrato de alquiler a la empresa que lo maneja.

La sociedad Servicios Veterinarios Arca de Noé S.A. de C.V., que regenta el parque, acumula una deuda de L2.2 millones por alquiler y su directora, Angelina Díaz, ha pedido a la Oabi, entidad que se lo arrendó, que se les condone la mora, porque de lo contrario, ya no seguirá funcionando.

Población El Ministerio Público y el Instituto de Conservación Forestal entregaron a Joya Grande más de 100 especies decomisadas, lo que incrementó el nivel de gasto para el mantenimiento de los animales.

“He solicitado la condonación a la Oabi hace varios días, pero no he tenido respuesta”, dijo Díaz. “Les he estado mandando notificaciones, balances de venta y todo para decirles que ya no puedo seguir pagando la renta por esa cantidad de dinero, les digo que nos tenemos que poner e acuerdo porque ahora tengo más animales, hay nacimientos y la economía del país ha decrecido”.

Joya Grande está ubicado en Santa Cruz de Yojoa, Cortés a unos 202 kilómetros de distancia de Tegucigalpa.

Deuda

La mora de los arrendatarios de Joya Grande es por 13 meses de renta, cada uno por L175 mil, detalló la profesional de la veterinaria.

El contrato entre la Oabi y Servicios Veterinarios dice que el convenio se puede anular si hay un retraso de dos meses de renta. En varias oportunidades la Oabi le ha hecho cobros de alquiler a la compañía, explicó .

A pesar de la crisis, Díaz aseguró que los animales se encuentran con buena salud y nunca les falta el alimento, razón por la cual no hay muertes por malos tratos.

Disposición Contrato entre Oabi y Servicios Veterinarios determina que si hay un retraso de dos meses en el alquiler de L175,000 mensual, el mismo se anularía, pero hay pocas personas que se podrían hacer cargo del parque.

En 2016, Joya Grande tuvo ingresos por L16,146,328 y sus gastos fueron de L16,828,000 por lo que hubo L681,672 en pérdidas.

Pero en 2017, se recibieron L13,249,870 lempiras versus L13,128,573 millones de egresos, que dejaron una ganancia de L121,297.

Recordó que la Oabi estaba obligada a hacer varias obras en el zoológico, como la reparación de senderos hacia una cueva, barandales para cebras y reconstrucción de techos para un hotel y no lo hizo.

Incautación

Joya Grande forma parte de los bienes que el Ministerio Público incautó en 2014 a la familia Rivera Maradiaga que dirigía la banda de Los Cachiros, cuyos líderes se entregaron a la justicia de Estados Unidos en donde enfrentan juicios por tráfico de drogas.

La incautación se hizo luego de que la Oficina del Tesoro incluyera esa propiedad junto a otros 60 bienes en la denominada Lista de Clinton.

Estados Unidos prohíbe hacer negocios con personas y empresas mencionadas en esta nómina.

El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito declaró el comiso a favor de Estado de todos los bienes incautados a Lo Cachiros, incluyendo el zoológico.

La resolución no está firme porque fue apelada por la defensa del clan Rivera Maradiaga.

Más animales

La Oabi, luego de recibir el parque, lo alquiló a Servicios Veterinarios S.A. de CV.

Cuando entregó la propiedad había 307 animales, pero la población subió a 409 especies. El aumento de los animales se debe a nuevos nacimientos, pero también a que el Ministerio Público y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) le enviaron 119 más que fueron decomisados y el zoológico tiene que mantenerlos, lo que incrementó los gastos de operación. “Yo lo he mantenido mientras pude, pero ahora ya no puedo”, dijo sobre los animales.

El zoológico gasta L440,000 lempiras en planilla de empleados y L750,000 en alimentos de los animales.

De igual manera, eroga L145,000 en agua y electricidad. A mediados deñ año, el zoológico alquilaba 18 cabañas, pero ahora solo 15 porque se deterioran tres.

LA PRENSA llamó al director de la OABI, José Luis Andino, pero este no respondió su teléfono celular.