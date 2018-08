Madeleine, la hondureña que respira el amor patrio por los poros en EEUU

Maryland, Estados Unidos.



La hondureña Madeleine Castellanos, 27, decidió a través de su arte mostrar al mundo parte de la cultura, riqueza natural y los valores históricos de su país literalmente a flor de piel, luciendo el escudo nacional en su rostro.

Durante tres horas, su set de maquillaje y una pequeña estampilla del símbolo patrio le hicieron compañía, el objetivo era recrear con la mayor perfección posible cada uno de los distintivos del escudo, una titánica labor debido a la riqueza que ofrece el escudo nacional.

Su tierra natal nunca la olvida, desde hace seis años decidió radicarse en Estados Unidos donde muestra lo orgullosa que se siente de Honduras.

"Me tomó un poco más de tres horas de trabajo continuo, con un espejo a mano y la estampilla fui trabajando en cada uno de los detalles importantes y que debía resaltar, no realicé un machote ni nada, solo me enfoque en las partes principales y las áreas en las que debía resaltar ciertos colores como el verde, anaranjado y con el delineador le di la forma, todo se fue dando poco a poco hasta lo que usted ve que fue el resultado final", comentó Castellanos.

La respuesta ante lo que parecía una descabellada idea, motivó aún más a esta joven maquilladora a llevar acabo su cometido.

"Me encanta lo que hago, es una práctica que se me da muy fácil, miro cualquier cosa en la calle y estoy en la capacidad de recrearla con extrema facilidad, lo del escudo nacional surgió durante una visita a Honduras, quería hacer algo diferente, no quería caer en lo cotidiano, es muy común el ver cientos de personas con la bandera y las cinco estrellas en sus rostros, no quería caer en lo mismo y en ese momento le comente a mi prima, me voy hacer el escudo”, comentó con alegría Madeleine.

Una experta del pincel

El auge del maquillaje continúa en aumento y es cada vez más usual ver a la generación millennial identificados con esta práctica. Las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para mostrar esa creatividad, talento y extensa gama de dolores y tonos.



"Lo del maquillaje es una pasión y actualmente se ha convertido en mi profesión, el arte es algo que siempre he tenido en mí, es una habilidad que desde mis días como estudiante en la escuela ya poseía, siempre guste de participar en cada concurso de dibujo y generalmente los ganaba, dibujar era algo que me hacía feliz", dice la joven capitalina.

Madeleine muestra su orgullo por su país.



¿Qué tanto maquillaje se ocupó para recrear el Escudo Nacional de Honduras?



La verdad es que no tenía a mi disposición tantos productos como hubiese querido, se me dificultaba no tener todo lo que ocuparía para hacerlo lucir mejor, pero con ingenio, pasión y talento se pueden hacer las cosas y con lo poco que tenía me las tuve que jugar, utilicé muchas sombras negras y diferentes gamas de colores.



¿Qué tan sacrificado fue maquillarse algo tan complejo a usted misma?

Lo más complicado después de tanto tiempo sentada fueron los dolores de espalda, pero estaba determinada a hacerlo, me paraba y estiraba, para continuar trabajando, pero no hubo queja alguna, esto es algo que disfruto hacer, la persona más emocionada al ver el resultado final fui yo, mi familia se quedó sorprendida del resultado final, todos estaban en wow!



Pese a la dificultad de la tarea en mano, las largas horas de trabajo para alcanzar el objetivo de recrear el símbolo patrio, al término de la prolongada sesión de maquillaje, Madeleine Castellanos simplemente se tomó las postales del momento de inspiración y minutos después el agua fría de Tegucigalpa lavó esta fantástica manifestación de amor patrio.



"Estoy trabajando en los machotes de las cosas que deseo hacerme, algo que la primera vez no utilicé, pero esta vez deseo hacer cosas diferentes e incorporar otros símbolos patrios, la idea es hacer algo similar, siempre utilizando la mitad del rostro, también me gustaría pintar algunas chicas hondureñas en el futuro, ojalá se dé la oportunidad, eso me haría muy feliz", expresó Madeleine Castellanos.