Diálogo: Nasralla firmará hasta que el Partido Nacional presente compromiso vinculante

Tras que se instalara el diálogo político nacional, diversos sectores involucrados en él ya se pronunciaron en torno a lo celebrado. Tal es el caso de Salvador Nasralla, quien argumentó que no firmará hasta que el Partido Nacional (PN) le presente el compromiso vinculante de sus 61 diputados.

Asimismo, Nasralla sostuvo que la instalación del diálogo se dio producto de la presión de los Estados Unidos contra el Gobierno hondureño.

Referente a la Mesa de Derechos Humanos, aseveró que el Gobierno debe liberar a los presos políticos de las pasadas elecciones generales, así como borrar el antecedente penal de éstos.

De momento, Nasralla espera a que los nacionalistas le entreguen el documento antes referido y que dependiendo de lo expuesto lo firmará, y que si éste no cumple con lo acordado, el próximo jueves se daría una marcha nacional.

El diálogo para superar la crisis en Honduras surgida por el presunto fraude en las elecciones generales de 2017 se instala este martes con la moderación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El representante de la ONU en Honduras, Igor Garafulic, expresó este lunes su optimismo con la instalación del diálogo político para resolver la crisis en el país centroamericano.

Además señaló que el próximo viernes se comenzará a "trabajar en cada una de las mesas" que se centrarán en temas sobre derechos humanos, reformas electorales, el tema polémico de cómo fueron las elecciones y los resultados de violencia pre y postelectoral.

En tanto el ex presidente hondureño Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha reiterado que su instituto político no participará en el diálogo porque no cree en él.