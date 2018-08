Niño hondureño no reconoce a su madre luego de ser separados en la frontera

Estados Unidos



Lo que debía ser un día marcado por la alegría y la emoción se convirtió en un momento traumático y doloroso para una familia hondureña separada por la política ¨Tolerancia Cero¨ del presidente Donald Trump.



La violencia en Honduras llevó a la familia Reyes Mejía a huir de Honduras. Según el padre del pequeño, al momento de la separación ambos estaban durmiendo en un centro de detención en Texas, Estados Unidos, el pasado mes de abril, cuando de repente un custodio le dijo que tenía que presentarse ante un juez de migración.



El custodio también le mencionó que no había necesidad de despertar al niño; y así lo hizo, sin imaginarse que esa era la última vez que lo vería y que tendría que esperar a que pasaran más de 100 días para reecontrarse con él.

Luego de ese último contacto, con su padre, el pequeño pasó alrededor de tres meses y medio sin ver a su familia, lo que probablemente explica la actitud del pequeño.



Al momento del reencuentro su mamá corrió hacia él para llenarlo de besos y abrazos, pero recibió lo más doloroso que una madre puede sentir de sus hijos: el rechazo.



El pequeño Sammy huyó de ella como si se tratara de una completa extraña y no permitía que su madre lo tocara.



"Ever, ¿Qué tiene mi hijo?" Le decía la madre hondureña -entre lágrimas y con un semblante de desconcierto- a su esposo quien carga a su otra hija de meses.



"¡Yo soy tu mami; papi, yo soy tu mami!" repetía en medio del llanto la desconsolada madre al intentar cobijar con sus abrazos al indefenso bebé.



"Mi hijo está traumado, Ever", intentaba explicarse así misma la mamá, luego de otro intento fallido por abrazar a su niño.

Este anhelado pero amargo momento fue captado por las cámaras de Univisión. Un equipo de esta cadena estuvo presente en el momento del reecuentro.



La psicóloga Ángela Conway, tras ver el clip, dijo que el niño ha sufrido un abandono emocional y que está huyendo de una situación amenazadora para él.

La familia hondureña cree que la política del presidente Donald Trump de separar familias en la frontera dejó a su hijo con traumas que ya les están pasando una elevada factura.



Unos 2,500 menores de edad fueron separados de sus padres luego de que ellos cruzaran ilegalmente la frontera de México y Estados Unidos.