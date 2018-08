¿Puede Honduras brindar un TPS a los venezolanos?

Tegucigalpa, Honduras.



Millones de venezolanos han huido de su patria asfixiados por la hiperinflación más elevada del mundo, carencias de alimentos y la mayor tasa de homicidios de América.



Es una legión de quienes perdieron la esperanza que busca alguna tierra prometida, lejos de las políticas del socialismo del siglo XXI que el fallecido expresidente Hugo Chávez creó y que su sucesor, Nicolás Maduro, ha continuado con mano dura para llevar a un boyante país petrolero a la ruina.



Según las Naciones Unidas, unos 2.3 millones de venezolanos huyeron de su país, lo que representa el mayor desplazamiento en los últimos años en la región.



Y han puesto sus ojos en varios países de Latinoamérica por las facilidades migratorias que se les brinda y las posibilidades de rehacer su vida en sistemas democráticos. Pero las puertas se comienzan a cerrar. Perú, por ejemplo, que ha recibido 360,000 venezolanos, daba la ventaja de que no se les exigía pasaporte para ingresar, nada más su cédula de identidad.

La diáspora venezolana en Honduras hizo un simulacro de referéndum el 16 de julio de 2017, el mismo día en que se hizo la consulta en Venezuela por parte de la oposición para demostrar que el pueblo estaba en contra de una nueva constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Pero desde ayer, las autoridades migratorias peruanas demandan la presentación del pasaporte a los venezolanos para que entren.



El régimen de Maduro ha restringido la emisión de pasaportes para evitar que más venezolanos salgan.



En Centroamérica, Costa Rica ha recibido casi 39,000 venezolanos y Panamá a unos 36,000.



Para que un venezolano entre a Honduras debe contar con una visa consultada, es decir, no se le emite el visado en el consulado hondureño en ese país, sino que requiere aprobación de Cancillería.



Pero, ante la tragedia migratoria sin precedentes, ¿es hora de que el país flexibilice su política migratoria?

Los venezolanos en Honduras ahora tienen una organización para hacer incidencia sobre la crisis humanitaria por la que atraviesa esa nación.

La comunidad venezolana en Honduras es de apenas 200 personas y recientemente han creado la Asociación Civil para el Desarrollo Venezolana-Hondureña (ACVH).



El presidente de esta organización, Marco Porras, no solamente considera necesario que se revise el visado consultado, sino que, como un gesto de humanidad, Honduras y otras naciones aprueben un régimen de protección temporal (TPS) para venezolanos.



“Ahí el llamado es a la comunidad internacional, a los países vecinos, que no solamente ayuden con medicinas y alimentos, si es de manera temporal o provisional una especie de TPS para que las exigencias a esos países, sea con controles, pero con exigencias no tan estrictas o rígidas”, dijo Porras.



Un TPS permite regularizar ciudadanos de países afectados por fenómenos naturales o crisis humanitarias. En este caso, se trataría de flexibilizar las medidas migratorias para que lleguen venezolanos y que estén protegidos por un TPS.

31.5 millones de habitantes tiene Venezuela y, según las Naciones Unidas, aproximadamente 2.3 millones han salido de ese país para escapar de las duras condiciones económicas.

Honduras emite visas por razones humanitarias, que el interesado solicita directamente sin intervención de un abogado.



Esa visa no exige regulaciones como antecedentes penales apostillados o tarjeta de salud, sino que por motivos humanitarios la da por un año.



“Eso permite que la persona se estabilice, consiga empleo, haga un negocio y empiece a vivir, y eso podría ser replicado por otro países de la región para ayudar a venezolanos que están en condiciones paupérrimas”, indicó.



Pero el visado humanitario está precedido por el riguroso visado consultado.



Porras dijo que en la comunidad venezolana en Honduras hay profesionales, como abogados, microbiólogos, catedráticos universitarios, administradores de empresas, ingenieros agrónomos, sociólogos, pero también otros que se dedican a oficios como albañilería o repostería.





LA PRENSA consultó a la canciller María Dolores Agüero si se prevé un cambio en la tramitación de la visa consultada y su lacónica contestación fue que “no tenemos previsto un cambio de categoría, se mantiene la visa consultada”.



La visa consultada es un mecanismo de control para proteger a un país de ciudadanos que puedan hacer daño al territorio o mientan sobre sus objetivos en la nación. Venezuela también pide visa consultada para hondureños.



A juicio del abogado venezolano y catedrático universitario Álvaro Albornoz, si Honduras suavizara los requisitos de ingreso, seguramente muchos optarían por venir.



“Como ya hay países muy llenos están buscando otros en los que no haya muchos; Perú y Ecuador están saturados, entonces, sería Honduras una buena opción”, consideró.